PlayStation Studios: possibile ondata di licenziamenti per i team di Sony

"Purtroppo, a seguito di un'ondata di licenziamenti, la scorsa settimana è stata la mia ultima esperienza in Playstation. Anche se non è certo una notizia che speravo di ricevere, sono grato di aver avuto la possibilità di lavorare con colleghi di grande talento su progetti incredibili e me ne vado con un buon ricordo del periodo trascorso lì", ha detto Bellamer.

La conferma per il momento arriva dai post e i profili LinkedIn di due ex dipendenti della compagnia, Daniel Bellamer (senior level designer) e Matt Barney (senior technical recruiter), con il primo che ha menzionato "un'ondata di licenziamenti" all'interno di PlayStation, mentre dalle parole del secondo pare che fosse in programma da mesi.

Presunti tagli al personale anche per Naughty Dog

Non è la prima volta che si parla di tagli al personale all'interno dei PlayStation Studios, nonostante in merito non ci sia stato ancora nessun commento ufficiale da parte di Sony, dunque il tutto è da prendere con le pinze. A inizio mese un report di Kotaku affermava che Naughy Dog ha licenziato 25 sviluppatori a contratto e messo in stasi il progetto multiplayer di The Last of Us.

Purtroppo è un'annata infausta per l'industria dei videogiochi. Stando a un report di GamesIndustry sono oltre 6.000 gli addetti ai lavori che sono stati licenziati durante l'anno e sono 80 le compagnie che hanno ridimensionato il loro personale.

Se da una parte ricorderemo il 2023 come una delle migliori annate di sempre grazie a un'elevata quantità di giochi tripla A acclamata da critica e pubblico, l'altra faccia della medaglia vede gli studi di sviluppo grandi e piccoli sempre più in difficoltà e il moderno modello di business sempre più insostenibile, una vera e propria crisi silenziosa dell'industria dei videogiochi.