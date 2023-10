EA Sports FC 24: bloccato un bug che permette di prendere la palla in mano e correre in rete

EA ha pubblicato un aggiornamento per EA Sports FC 24 che mette una pezza temporanea a un bug che permette ad alcuni giocatori di prendere la palla con le mani e correre in rete. Il bug "Calf Dribble" inizialmente permetteva ai giocatori di utilizzare una mossa per attaccare la palla al polpaccio del proprio giocatore, dove era irrecuperabile per l'altra squadra. In seguito i giocatori sono riusciti ad attaccare la palla alle mani del proprio giocatore, garantendo così il goal.

EA ha pubblicato la seguente nota sul suo Trello: "Per evitare che questo problema si verifichi, abbiamo temporaneamente rimosso il Trickster+ PlayStyle dagli oggetti dei giocatori di Ultimate Team, che ora sono invece Trickster. Una volta risolto il problema in un futuro aggiornamento, cercheremo di aggiungere nuovamente Trickster+ agli oggetti giocatore applicabili".