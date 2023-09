EA Sports FC 24, la recensione dell'erede di FIFA

Per la leva calcistica nata a cavallo tra gli anni '80 e '90, cresciuta rincorrendo un pallone in qualche polveroso campetto di periferia, amare il calcio significava anche viverlo da protagonisti sullo schermo di un tubo catodico, in un periodo in cui console e PC si facevano prepotentemente spazio nelle camerette dei più giovani. All'epoca esistevano già diverse esperienze ludiche dedicate al calcio, ma solo una era in grado di accorciare la distanza che separa un ragazzino dagli idoli della sua infanzia, facendolo scendere in campo al fianco di una manciata di spigolosi poligoni che solo alla lontana ricordavano l'aspetto dei vari Zidane, Beckham e Ronaldo, ma che per noi erano indistinguibili dalle controparti reali. Stiamo ovviamente parlando di FIFA, il videogioco targato EA Sports che negli ultimi 30 anni ha avuto il merito di essere indiscutibilmente il migliore nel tradurre in pixel tutto lo spettacolo del calcio reale. Certo, non si è mai distinta per la profondità simulativa, ma la serie ha sempre scommesso su di una raccolta di licenze semplicemente ineguagliabile, intuendo anzitempo l'importanza e il peso che i grandi campioni avevano e avrebbero avuto, nell'universo del calcio. Adesso, dopo tre decenni di straordinari successi commerciali, il sodalizio tra EA Sports e la Football Association si è bruscamente interrotto, e molti di noi si trovano per la prima volta ad osservare il primo autunno della loro vita senza un "FIFA" nei negozi, anche se l'azienda canadese ha già pronta la sua alternativa, un titolo totalmente indipendente in grado di capitalizzare le fortune accumulate negli anni. Ci siamo chiesti per tutta l'estate se EA Sports FC 24 sarebbe stato una rivoluzione o una evoluzione e adesso, al termine di una maratona trascorsa a dissezionare ogni componente del gioco, siamo convinti di avere tutto quello che ci serve per esprimere un verdetto finale sul nuovo calcistico di Electronic Arts, specialmente perché le novità di quest'edizione non sono poi tantissime, malgrado tutte le nostre aspettative in merito. Nella recensione di EA Sports FC 24 vi racconteremo del perché il primo esponente di questa nuova dinastia si è rivelato un'occasione mancata, per una serie leggendaria come quella di FIFA.

Lo stesso FIFA di sempre EA Sports FC 24 è a memoria una delle edizioni più simili alla precedente Parliamo di aspettative non a caso, poiché dopo diversi capitoli fin troppo simili tra loro, ciò che auspicavamo di trovare in EA Sports FC 24 era nient'altro che un profondo ripensamento di molte delle dinamiche classiche della serie, specialmente dal momento che il nuovo nome offriva ad EA Sports un'occasione d'oro per segnare a porta vuota un gol in grado di rilanciare la serie verso altri trent'anni di successi. Seguendo invece una logica evidentemente molto cara all'azienda canadese, ovvero quella che stabilisce che "squadra che vince non si cambia", questa ha scelto di proporre quello che è fondamentalmente lo stesso FIFA di sempre, puntellato da un esteso restyling delle grafiche dei menù, e da una serie di novità mirate a migliorare o ad ampliare aspetti specifici del gioco. La cosa è immediatamente rinvenibile dando uno sguardo alle modalità che vanno a comporre l'ossatura di FC 24, rimaste da un punto di vista meramente numerico esattamente le stesse, rispetto agli anni passati. Avremo modo di approfondire alcune di queste nei paragrafi dedicati, ma l'offerta contenutistica - che vogliamo sottolinearlo, rimane soverchiante e non ha alcun paragone con qualsiasi altro gioco di calcio in commercio - avrebbe potuto accogliere qualche nuova idea, anche se da questo punto di vista non ci sentiamo di criticare troppo l'operato di EA Sports. Sul fronte dei contenuti, EA Sports FC 24 rimane ancora una simulazione di calcio ineguagliata Il gioco, come da tradizione, mette a disposizione una vastissima gamma di attività, in grado di soddisfare tutte le eterogeneità degli appassionati di calcio virtuale: da Ultimate Team alle carriere allenatore e giocatore, dalla modalità Calcio d'inizio ai tornei in locale, fino al binomio rappresentato da Volta e dal Pro Club, EA Sports FC 24 ha qualcosa per ognuno di voi, che amiate le attività a giocatore singolo o quelle multiplayer online. Se alcune di queste opzioni hanno accolto novità a volte anche sostanziali, come testimonia l'esempio della carriera allenatore, è imperativo non aspettarsi assolutamente nulla dalla maggior parte delle altre modalità. Calcio d'inizio la conosciamo a memoria, Volta sembra essere stata clonata dal capitolo precedente, e anche il Pro Club, fatta eccezione per una lieve modifica alla struttura delle competizioni, è la stessa che avete giocato per centinaia di ore negli ultimi anni. Anche la telecronaca, affidata alla rodata coppia Pierluigi Pardo - Lele Adani, non propone alcuna variazione sul tema. Non il massimo, per un'edizione che avremo voluto di rottura, anziché di assoluta continuità.

Le novità di gameplay, tra funzionalità inedite e progressi tecnici Il gameplay di EA Sports FC 24 è rimasto pressoché lo stesso, ma i progressi tecnici sono evidenti Avevamo avuto modo di raccontarvi le prime impressioni sul gameplay di EA Sports FC 24 già in occasione dell'articolo pubblicato mercoledì e adesso possiamo confermare gran parte delle sensazioni che erano emerse in quella sede. A differenza di tante altre volte, in cui la transizione tra un'edizione e l'altra si percepiva distintamente attraverso il feeling regalato dal gameplay, quest'anno abbiamo notato molte meno differenze rispetto al passato: pad alla mano, la manovra ha tuttora un ritmo piuttosto serrato, il movimento di palla è rapido e frenetico e i giocatori sono sempre alquanto reattivi, schizzando agilmente da una parte all'altra del campo, anche quando non hanno valori di accelerazione particolarmente elevati. Col passare delle partite, abbiamo però cominciato a notare un diffuso miglioramento applicato a tutte le animazioni dei calciatori, che continuano a pattinare sul campo nei cambi di direzione più stretti, ma che si esibiscono adesso in un set di movimenti molto più convincenti. EA Sports FC 24, dal punto di vista tecnico, è indiscutibilmente la simulazione più avanzata che sia mai arrivata su PC e console, e in questo senso è tangibile l'impatto apportato dalla tecnologia HyperMotionV, quella che ha permesso a EA Sports di catturare con estrema semplicità i dati volumetrici di 180 partite reali, per tradurli in movimenti di gioco significativamente più realistici. In EA Sports FC 24, i PlayStyles offriranno un identikit alquanto preciso delle capacità di un calciatore L'altra grande novità di quest'edizione è indubbiamente rappresentata dai PlayStyles, dei "potenziamenti" sviluppati in collaborazione con Opta, che influiscono anche in maniera importante sul rendimento in campo di un giocatore. L'obiettivo degli sviluppatori è stato quello di regalare un'identità ben definita ad ogni atleta, in modo da inseguire quella fedeltà che ci si aspetta da una simulazione di calcio. A esempio, Haaland ha come PlayStyles+ (una versione potenziata dei queste abilità) Acrobata, il che significa che il norvegese avrà accesso ad animazioni acrobatiche esclusive, e tutti i suoi tiri al volo saranno eccezionalmente precisi. Guardare ai PlayStyles posseduti da un giocatore permetterà di farsi un'idea abbastanza precisa della sua personalità in campo, anche perché ce ne sono la bellezza di 28, tra quelli che si applicano a situazioni d'attacco, di passaggio, di controllo palla, alla difesa e al fisico. I PlayStyle ci sono sembrati un ottimo modo per rinnovare il gameplay di EA Sports FC 24, tuttavia temiamo che la community col tempo imparerà ad abusarne, anche se è davvero troppo presto per esserne sicuri. Per il resto, oltre a una nuova fisica del pallone che rende meno prevedibili i rimpalli e i controlli, non c'è molto altro da dire: tutti i calci piazzati sono basati sul vecchio sistema, è dannatamente difficile difendere in anticipo quando ci si trova davanti un giocatore veloce. Curiosamente, i cambi da effettuare in partita sono tornati ad essere tre, sebbene sospettiamo che la cosa dipenda più da un bug che da una precisa scelta degli sviluppatori.

Ultimate Team accoglie il calcio femminile e le Evoluzioni Il calcio femminile è indiscutibilmente la novità di copertina della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24 Se avete aperto questa recensione e state leggendo queste righe, c'è una buona probabilità che siate qui per sapere di Ultimate Team, la modalità in assoluto più popolare di ogni FIFA, che torna in EA Sports FC 24 con un paio di novità il cui peso specifico non siamo riusciti ad apprezzare fino in fondo. La prima, la più evidente, riguarda l'introduzione del calcio femminile, attraverso l'aggiunta al database delle carte delle calciatrici provenienti da cinque campionati femminili. Se da un lato la presenza di queste atlete è un considerevole passo avanti in direzione di una più equa rappresentazione delle competizioni femminili all'interno di queto prodotto, sul piano del gioco la cosa non ha poi chissà quale impatto, dato che in termini di meccaniche le atlete non sono caratterizzate da specificità di sorta e fanno intesa con i loro colleghi maschi in modo molto intuitivo. L'altra innovazione fa riferimento alle nuove Evoluzioni, la cui importanza dipenderà direttamente dall'utilizzo che EA Sports vorrà fare di questa meccanica nei mesi a venire. In parole povere, le Evoluzioni permettono di migliorare considerevolmente una carta, completando delle semplici sfide di gameplay che premiano l'utente con degli upgrade permanenti alle statistiche di un giocatore. Se da un lato non siamo convinti del tutto che la community preferirà portare a termine queste Evoluzioni invece che assicurarsi i migliori campioni sulla piazza, dall'altro è sotto gli occhi di tutti che questa novità è in grado di rendere la costruzione della propria rosa su Ultimate Team squisitamente più profonda, specialmente se consideriamo che gli sviluppatori potranno aggiungerne di nuove in ogni momento. Le nuove Evoluzioni di EA Sports FC 24 potrebbero stravolgere il modo in cui si costruisce una rosa Ultimate Team Purtroppo, fatta eccezione per queste due novità e una manciata di altre piccole modifiche (come la scomparsa dei cambi ruolo e l'introduzione passiva dei Playstyles), Ultimate Team rimane la stessa di sempre, anche a causa dell'assenza di qualsiasi intervento alla struttura delle competizioni. Squad Battles, Division Rivals e UT Champions sono da anni identiche a sé stesse e, anche se sicuramente funzionano nel formato attuale, ci sarebbe piaciuto assistere ad un po' più di coraggio da parte di EA Sports, per un'edizione importante come questa.