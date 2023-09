Dragon's Dogma 2: un video gameplay mostra lo scontro con un grifone

Il canale YouTube di 4Gamer ha pubblicato un video gameplay tratto dalla demo di Dragon's Dogma 2 disponibile per i visitatori del Tokyo Game Show 2023.

Possiamo dunque ammirare nuove sequenze di gioco e nello specifico lo scontro con un grifone, una delle pericolose creature che popolano il mondo fantasy di Dragon's Dogma 2.

Il giocatore in questo caso utilizza un Combattente, una delle quattro classi di partenza del gioco, specializzata nel corpo a corpo e armato di spada e scudo. Possiamo vedere alcune delle specialità esclusive di questa classe, come ad esempio la possibilità di rendere incandescente arma e scudo per infliggere danni roventi al malcapitato di turno.