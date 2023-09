Dragon's Dogma 2: il trailer di gameplay con tanti dettagli dal Tokyo Game Show 2023

Ci saranno poi classi avanzate "miste", come il guerriero magico che usa un'asta con due lame e la magia, o gli arcieri magici potranno invece usare frecce magiche e creare attacchi ad area sacrificando PM massimi.

Il giocatore ha quattro classi con le quali iniziare, ma sarà possibile cambiare in qualsiasi momento tramite punti specifici del gioco. Ci sarà il Guerriero, un classico combattente con spada e scudo. Avremo poi l'Arciere, che potrà ovviamente combattere dalla distanza mirando ai nemici aerei con facilità, usando anche frecce speciali. Il mago, invece, avrà a disposizione di mosse d'attacco potenti a distanza, ma potrà anche curare e potenziare gli alleati. Il Ladro, invece, potremo usare coltelli per mosse rapide e avremo accesso a una schivata unica.

Dragon's Dogma 2: missioni, mostri e ambientazione

La magia è lenta ma potente in Dragon's Dogma 2

Ci saranno anche altri personaggi nel mondo di gioco che potranno aiutarci nelle missioni, che si sommeranno alle Pedine (alleati controllati dall'IA che potremo scegliere e portare con noi). Ovviamente gli NPC ci daranno anche missioni secondarie e alle volte ci guideranno verso le aree delle missioni: starà a noi decidere se seguirli o meno.

I mostri si comporteranno in modo naturale e cercheranno di tenderci trappole, ma noi potremo anche usare l'ambiente per attaccarli, ad esempio rompendo una diga per colpire un mostro con una grande massa d'acqua.

Parlando delle ambientazioni, Vermund sarà il regno degli umani guidata da un Arisen che ha ottenuto il desiderio dal Drago. Si tratta di una regione composta da paludi e praterie. Battahl è un regno basato su rovine antiche, in un mondo arido, popolato da uomini-bestia. Durante gli spostamenti potremo usare dei carri che ci porteranno a destinazione (potremo attendere in tempo reale o fare un teletrasporto rapido), ma potremo subire delle imboscate.

Viene poi spiegato che ci sarà un ciclo notte-giorno e col buio saremo in pericolo: ci saranno nemici unici e non vedremo bene cosa ci circonda. Potremo sfruttare gli accampamenti sparsi nel mondo di gioco per passare la notte e riposare.

Vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2 sarà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S