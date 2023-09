Pokémon Scarlatto e Violetto: come evolvere Applin in Dipplin e dove trovare lo Sciroppomo

Di seguito vi spiegheremo dove trovare Applin nella Nordivia di Pokémon Scarlatto e Violetto e dove trovare lo Sciroppomo necessario per farlo evolvere in Dipplin.

In questa zona inoltre troverete tra gli strumenti a terra anche l' Aspropomo e il Dolcepomo , i due strumenti necessari a evolvere il Pokémon rispettivamente in Flapple e Appletun, le forme finali originali di Applin.

Se non avete catturato un Applin nella regione di Paldea, potrete rifarvi facilmente pochi minuti dopo il vostro arrivo a Nordivia. Infatti incontrerete questo Pokémon nell'area immediatamente a ovest di Verdegiada, chiamata "Colle Mele" , un habitat che tra l'altro calza a pennello per questo mostriciattolo a forma di mela.

Come ottenere lo Sciroppomo e far evolvere Applin in Dipplin

Troverete i Sciroppomo nella Piana Duefiumi di Nordivia

Una volta catturato un Applin non vi resta che ottenere uno Sciroppomo per farlo evolvere in Dipplin. Troverete questo oggetto nell'area chiamata "Piana Duefiumi", che è situata nell'angolo sudest di Nordivia. Fate riferimento alla mappa qui sopra per individuarla facilmente.

Al centro di questa zona c'è un capanno con accanto un negozio self-service che vende il tanto agognato Sciroppomo al prezzo di 500 Pokédollari l'uno. Una volta acquistato l'oggetto, non vi resta che aggiungere Applin alla vostra squadra, aprire la borsa e selezionare lo Sciroppomo dalla sezione "Strumenti Vari". Usate l'oggetto sul Pokémon e questo si evolverà immediatamente in un Dipllin.

Lo Sciroppomo è in vendita a 500 Pokédollari, un vero affare!

Dipplin così come le altre forme evolutive di Applin, Fapple e Appletun, è un Pokémon con il doppio tipo Erba / Drago. Ha una abilità unica chiamata "Sciroppo Sublime", che diminuisce di un livello l'elusione degli avversari e la mossa esclusiva "Bomba Sciroppata", una mossa speciale di tipo Erba con 60 di Potenza e 85% di precisione.