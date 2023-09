Everywhere, il trailer del gioco dell'ex-capo di GTA annuncia la Closed Alpha e spiega cos'è

È stato pubblicato il primo vero trailer di Everywhere, il nuovo gioco di Build a Rocket Boy, team guidato da Leslie Benzies ex-capo di Rockstar North (GTA). Il video è disponibile qui sotto.

Il trailer di Everywhere, precisiamo, è tratto dalla versione Pre Alpha, quindi quanto vediamo non è definitivo: il gioco completo potrebbe essere diverso, sia in senso positivo che in senso negativo. Il video ci presenta una grande varietà di aree e soprattutto ci mostra spiragli di quella che pare essere la modalità creazione del gioco. In Everywhere potremo probabilmente creare esperienze di gioco come accade in Fortnite e Roblox (o nell'oramai defunto Dreams).

Il video serve inoltre per annunciare l'arrivo della Closed Alpha, ovvero un test tecnico limitato su PC, solo su invito, progettato per testare i sistemi e ottenere un primo feedback dai giocatori. Potete provare a iscrivervi qui.