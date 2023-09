Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, data di uscita e nuovo trailer dal Tokyo Game Show 2023

Durante il Capcom Online Program è stata annunciata la data di uscita di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. La raccolta include Ace Attorney Apollo Justice, Ace Attorney Phoenix Wright Dual Destinies, Ace Attorney Phoenix Wright Spirit of Justice e sarà disponibile dal 25 gennaio 2024 su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC.

Per l'occasione è stato mostrato anche un nuovo trailer che mostra le caratteristiche della raccolta, che potrete visualizzare di seguito.

Chiaramente la portata principale è l'inclusione delle versioni rimasterizzate dei tre giochi sopracitati, di cui potremo rivivere le storie e i casi in tribunale.

Non mancheranno tuttavia una serie di extra interessanti. Tra questi troviamo due episodi bonus di natura comica, una valanga di costumi aggiuntivi, un museo con bozzetti e illustrazioni, una sezione orchestra per riascoltare i brani dei tre giochi, incluse 14 tracce orchestrali realizzate appositamente per la raccolta, e l'Animation Studio, in cui potrete elaborare scene personalizzate.

Molto interessante anche lo Story Mode, che permette di iniziare qualsiasi episodio di ognuno dei giochi inclusi in qualsiasi momento e selezionando anche da quale capitolo specifico iniziare.