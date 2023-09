EA Sports FC 24, le prime impressioni in attesa della recensione

Le squadre che scendono in campo con le tribune in delirio, gli squilli delle trombe che anticipano le note di un inno entrato ormai nell'immaginario collettivo, la tensione e l'attesa che si possono percepire distintamente negli occhi dei migliori calciatori del pianeta. L'apertura della fase a gironi della UEFA Champions League rappresenta ogni anno una tappa fondamentale del modo di vivere il calcio per milioni di appassionati, e se avessimo dovuto designare una data per cominciare a giocare a EA Sports FC 24, la scelta sarebbe probabilmente ricaduta in concomitanza con l'inizio della rassegna 2023/2024 della più prestigiosa competizione calcistica continentale, che apre i battenti proprio in questi giorni. Con un tempismo invidiabile, mentre l'inno della Champions League risuonava negli stadi di mezza Europa, abbiamo avuto modo di intraprendere la nostra avventura tra i tanti contenuti di EA Sports FC 24, un viaggio che culminerà tra qualche giorno con la recensione finale dedicata al nuovo capostipite della lunga dinastia di titoli sportivi made in Electronic Arts. In attesa di maturare qualche parere definitivo sull'edizione che segna l'addio alla licenza FIFA, abbiamo pensato di raccontarvi tutte le impressioni preliminari su EA Sports FC 24, frutto delle nostre primissime ore di gioco. Il cambio di nome avrà introdotto anche una sostanziale rivoluzione all'identità della serie? Scopriamolo insieme.

Un giro tra i menù del gioco Anche con un nome diverso, EA Sports FC 24 rimane prima di tutto un FIFA In molti rimarranno convinti del fatto che EA Sports FC 24 sia solo l'ennesimo FIFA, ma dobbiamo ammettere che erano anni che il primo avvio di un calcistico targato EA Sports non ci lasciava così sorpresi. La prima cosa che il cambio di nome ha portato con sé è un profondo rinnovamento delle interfacce di gioco, che adesso sono semplici, eleganti e minimali, lontane anni luce da quelle presenti in tutte le ultime edizioni di FIFA. Dallo scorrimento orizzontale si è passati a una navigazione verticale, dettaglio che si riproduce in tutte le modalità, che come di consueto sono davvero tantissime. La prima esplorazione dei menù ci ha infatti permesso di confermare la presenza di quel pacchetto di modalità single e multiplayer che caratterizzano ogni edizione dei calcistici di EA Sports, una batteria impressionante di contenuti in grado di andare incontro ai gusti di una community enorme e sfaccettata. C'è ovviamente Ultimate Team, la modalità principe di ogni FIFA, le carriere allenatore e giocatore, il Pro Club e Volta Football - che come nella passata edizione condividono molti accessori estetici - le Stagioni online, i Tornei e anche la classica componente Calcio d'inizio con cui fare partite contro l'IA e in multigiocatore locale. Insomma, tutto è davvero al proprio posto, prova del fatto che EA Sports FC 24 è, prima di ogni altra cosa, un autentico FIFA.

Le sensazioni fornite dal gameplay EA Sports FC 24 avrà a corredo la classica batteria di modalità già viste nei precedenti capitoli Saranno necessarie decine di partite per assorbire a sufficienza tutte le nuove sfumature che EA Sports ha applicato agli equilibri del suo gioco di calcio, ma dopo aver completato una decina di match online e contro l'IA, siamo rimasti sorpresi dal constatare quanto il gameplay di EA Sports FC 24 sappia offrire un feeling assolutamente analogo a quello della precedente edizione. Non ci fraintendete, siamo consapevoli del fatto che ogni capitolo della serie FIFA è sempre andato in forte continuità col passato, ma di solito le transizioni da una rassegna all'altra regalavano ogni volta un piccolo shock, almeno a chi ha l'abitudine di trascorrere ogni stagione centinaia di ore sui campi da calcio di EA Sports. Questa volta, però, sono bastate un paio di partite per rendersi conto di come il ritmo e la velocità del gioco siano simili rispetto a FIFA 23, anche se abbiamo notato una maggiore imprevedibilità dell'azione, causata in primo luogo dalla gestione non sempre pulita che i calciatori hanno del pallone. Rimpalli casuali ed errori inaspettati si traducono in manovre meno scontate e la cosa ci è decisamente piaciuta, anche se i difensori fanno spesso molta fatica a contrastarle. Ecco, una cosa che emerge con chiarezza dalle prime ore di gioco è quanto sia difficile difendere in EA Sports FC 24: nella nostra esperienza, i difensori non sono mai riusciti ad essere efficaci come avremmo voluto nell'anticipo di un attaccante in campo aperto, al punto che abbiamo già imparato che il modo migliore per tamponare le avanzate avversarie è quello di arretrare ordinatamente verso la propria porta, invece che aggredire il portatore di palla. Nel caso di repentini stravolgimenti di fronte, quando la difesa non è schierata al completo e non può ripiegare all'indietro, si è praticamente condannati: i giocatori più veloci riescono ad avere infatti quasi sempre la meglio sui difensori, anche quando questi ultimi provano ad arginare la corsa mettendoci il fisico. Tutto è accentuato da alcune leggere imprecisioni delle animazioni, che dal punto di vista meramente qualitativo ci sono apparse abbastanza migliorate. In molti frangenti di gioco, tuttavia, i calciatori sembrano scivolare sul campo e non è sempre facile muoverli con precisione, specialmente in fase difensiva.

Le novità di Ultimate Team Le Evoluzioni potrebbero cambiare il modo in cui si gioca a Ultimate Team in EA Sports FC 24 Non potevamo non dedicare un paragrafo alle novità della modalità Ultimate Team di EA Sports FC 24, quella che si rivelerà senza alcun dubbio la più popolare, tra le tante presenti nel gioco. Anche in questo caso, l'inizio del nuovo ciclo in casa EA Sports non si è tradotto in alcuna rivoluzione, dato che la modalità, fatta eccezione per l'introduzione del calcio femminile, è pressoché indistinguibile da quella già vista nell'edizione del 2022, anche al netto di un cambio di interfaccia che ne ha stravolto il look. Ultimate Team continua a fondarsi sullo stesso trittico di attività che conosciamo alla perfezione, quello composto dalle partite PvE Squad Battles, dalla lega delle Rivals, e dalla coppa del fine settimana UT Champions, accompagnate dal classico novero di contenuti collaterali dedicati alle amichevoli. Tutte e tre le attività seguono lo stesso identico copione dell'anno scorso, anche se la cosa non ci ha infastidito più di tanto, dato che il sistema competitivo elaborato da EA Sports è stato il frutto di anni di tentativi ed oggi fatichiamo a trovargli un difetto. Se i contenuti di gameplay di Ultimate Team non sono stati sfiorati dall'addio della licenza FIFA, l'edizione di quest'anno segna l'esordio di una considerevole novità, il cui impatto non vediamo l'ora di approfondire: le Evoluzioni. Sapevamo già tutto di questa nuova dinamica, che in parole povere permette di allenare una carta giocatore per migliorarne le statistiche completando delle semplici sfide di gameplay, ma non immaginavamo che avrebbe potuto avere un impatto così profondo, sulla costruzione di una rosa. In EA Sports FC 24, ogni Evoluzione ha dei requisiti e delle sfide di gameplay annesse Grazie alle Evoluzioni una carta bronzo può infatti diventare un piccolo campioncino con cui completare la squadra, mentre un esterno con delle capacità mediocri trasformarsi in una carta meta ambita da tutta la community. È presto per capire se le carte evolute potranno rappresentare una valida alternativa ai migliori giocatori di Ultimate Team, ma quello che è certo è che il sistema è alquanto profondo e in rete già spopolano guide e approfondimenti dedicati a scoprire i migliori talenti nascosti nel database.

Abbiamo trascorso solo qualche ora in compagnia di EA Sports FC 24, ma sono bastate per stabilire con certezza che no, il cambio di nome non ha trasfigurato il volto del gioco di calcio di maggior successo sulla piazza. Il nuovo sportivo della casa canadese è prima di ogni altra cosa un FIFA, e purtroppo le novità non sono poi molte, anche se ben indirizzate a migliorare aspetti chiave della simulazione di EA Sports. Basteranno a giustificare la transizione a questo nuovo capitolo? Alla recensione l'ardua sentenza.