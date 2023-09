Unicorn Overlord: nuovi dettagli sul promettente RPG strategico di Atlus e VanillaWare

Già questo rappresenta una caratteristica che ci fa guardare al lancio di Unicorn Overlord con estrema curiosità, ma le informazioni ufficiali non fanno che confermare questa sensazione, ricordando che la data d'uscita è fissata per l'8 marzo 2024 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Atlus e VanillaWare hanno diffuso nuovi dettagli su Unicorn Overlord , uno dei giochi più interessanti emersi dal recente Nintendo Direct e che si presenta come un RPG strategico in grado di fondere gli elementi caratterizzanti di alcuni titoli delle due compagnie coinvolte.

Personaggi, gameplay e altro

Unicorn Overlord ha qualcosa del tipico stile VanillaWare

Ovviamente ci saranno poi molti altri comprimari che andranno a costruire una storia molto complessa e sfaccettata, con colpi di scena e sotto-trame varie. In totale, gli sviluppatori riferisco che ci saranno "più d i 60 personaggi unici", ognuno con una propria caratterizzazione.

Il gameplay consente di esplorare liberamente l'ampio mondo di gioco, con la possibilità di liberare varie parti del territorio e annetterle al proprio controllo. L'approccio strategico impone uno studio della mappa, in modo da tenere in considerazione le varie fonti di risorse e approvvigionamenti, con conseguenti decisioni da prendere sulla aree da controllare e le battaglie da affrontare.

Oltre alla storia in single player, Unicorn Overlord contiene anche delle modalità multiplayer: l'Online Mode consente di prendere parte alle battaglie nel Colosseo o affrontare battaglie in PvP di vario tipo. Per saperne di più, vi rimandiamo allo speciale dedicato in cui sveliamo tutto quello che sappiamo sul nuovo GDR di Vanillaware.