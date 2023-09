Unicorn Overlord, tutto quello che sappiamo sul nuovo GDR di Vanillaware

Nel bel mezzo di un altalenante Nintendo Direct, combattuto tra inediti divisivi e forse un po' troppe riproposte, si è mostrata anche l'ultima fatica di Vanillaware che, insieme al publisher Atlus, ha addirittura promesso la "rinascita dei giochi di ruolo tattici fantasy". Un'affermazione ambiziosa, considerando che il genere, a lungo sottorappresentato, negli ultimi tempi non se l'è passata poi così male. Unicorn Overlord dovrà quindi misurarsi con titoli del calibro di Triangle Strategy, Fire Emblem Engage e Tactics Ogre Reborn, cui si aggiunge per buona misura il discreto The DioField Chronicles, ma dalla sua avrà il talento di uno sviluppatore in grado di reinventarsi continuamente, e di spaziare tra i generi più diversi attraverso un'unica, solida costante: la straordinaria direzione artistica.

La rinascita degli strategici?

Il protagonista, Alain, possiede l'Anello dell'Unicorno

In quasi vent'anni di onorata carriera, Vanillaware ha fatto avanti e indietro tra titoli d'azione e giochi di ruolo, lasciando il segno ogni volta, ma senza mai strafare: si è rintanata in una nicchia di affezionati che ogni volta guardano con curiosità ai miscugli di gameplay e ispirazioni, attratti soprattutto dalle illustrazioni impressionanti di un team composto principalmente da artisti e disegnatori. E mentre in molti continuano a chiedere a gran voce il ritorno di Dragon's Crown oppure di Odin Sphere, in un momento in cui escono continuamente sequel e rimasterizzazioni e basterebbe uno sforzo minimo per vendere di solo passaparola, la compagnia di George Kamitani se ne esce con qualcosa di nuovo che poi tanto nuovo non è.

I fan più attenti degli artisti con sede a Osaka avranno riconosciuto nel trailer di Unicorn Overlord l'erede spirituale di Grand Knights History, uno strategico che era uscito nel 2011 su PSP in Giappone, e che avrebbe dovuto arrivare anche sulle sponde occidentali, salvo essere cancellato all'ultimo momento, e a localizzazione praticamente finita. Forse è giunto il momento del nostro riscatto.

Le somiglianze col titolo del 2011 sono davvero moltissime, ma Unicorn Overlord sembrerebbe giustamente più moderno sotto diversi aspetti. Dobbiamo ammettere che la tiritera sulla rinascita dei giochi di ruolo ci è apparsa abbastanza pretenziosa, ma d'altra parte non sarebbe la prima volta che Vanillaware rompe col passato e rimaneggia i cliché di genere per inventarsi dinamiche insolite. Il trailer accenna una storia abbastanza fiabesca, ambientata nel mondo di Fevrith, che le forze del male hanno invaso e devastato: il principe Alain di Cornia, guidato dall'Anello dell'Unicorno - un manufatto magico che la sua casata si tramanda da generazioni - dovrà riunire l'Esercito della Liberazione e spazzare via le tenebre che stanno inghiottendo regni e nazioni.

Chiunque abbia giocato Odin Sphere o il più recente 13 Sentinels: Aegis Rim saprà benissimo che a Vanillaware sanno scrivere storie complesse e sfaccettate partendo da presupposti apparentemente banali come può essere la tradizionale battaglia tra luce e oscurità. Curiosamente, però, non dovrebbe esserci Kamitani alla direzione dello sviluppo: in un'intervista risalente al lancio di Grim Grimoire Once More, Kamitani aveva raccontato di essere a lavoro su uno dei più ambiziosi progetti di Vanillaware, sottolineando anche di non esserne il director. È plausibile che quel gioco fosse proprio il qui presente Unicorn Overlord.

La mappa di Feyrith sembra molto vasta

Vanillaware racconterà la storia alla solita maniera, inserendo i dialoghi tra i personaggi in scenari curatissimi e incantevoli. Il livello di dettaglio è impressionante in generale e anche le animazioni ci sono apparse sensibilmente migliorate rispetto agli standard precedenti della compagnia. Il gameplay, invece, si presta a speculazioni. Il trailer sembrerebbe insistere sulla possibilità di esplorare liberamente un mondo vasto e interattivo, rappresentato attraverso una mappa ricca di punti di interesse, che possono essere città, personaggi non giocanti con cui è possibile dialogare, risorse da raccogliere superando dei piccoli minigiochi. L'impressione che ci siamo fatti è che non sia possibile visitare attivamente le città dall'interno come succedeva in Dragon's Crown, ma solo interagirci dall'esterno, riservando gli scenari corrispondenti alle cinematiche della storia.

Si tratterebbe di un approccio insolito, ma funzionale. Sembra infatti che sia il giocatore a decidere quando e come esplorare Feyrith, scegliendo in che ordine completare le eventuali missioni secondarie e reclutare i sessanta personaggi unici che andrebbero a formare il suo esercito. Guadagnando punti Fama, si andrebbero a stringere le alleanze con le altre nazioni, sbloccando nuove funzionalità, ricompense ed eroi da schierare in battaglia.

I combattimenti ricordano giochi come Fire Emblem

Quanto ai combattimenti, abbiamo il sospetto che quei piccoli omini sulla mappa del mondo, contraddistinti da un balloon con un numeretto o una spadina disegnata al suo interno, siano potenziali nemici da affrontare. In certe occasioni è possibile utilizzare delle abilità che permettono di attaccare già nella mappa e di iniziare gli scontri con un vantaggio, oppure di ingaggiare una battaglia vera e propria. A quel punto, Unicorn Overlord sembrerebbe funzionare come un Fire Emblem o un Advance Wars di Intelligent Systems, con la possibilità di associare a un'unità specifica uno o più commilitoni che interverranno sui suoi parametri della squadra.

Sfortunatamente dovremo aspettare maggiori informazioni per capire meglio le dinamiche di gioco. Sicuramente avremo l'interfaccia che ci anticipa gli esiti dello scontro tra la nostra unità e quella nemica che abbiamo preso di mira - o che ha preso di mira noi! - mentre lo scambio di colpi vero e proprio si tradurrà in un'animazione ravvicinata. La varietà di unità mostrate, appartenente a specie diverse, promette una notevole profondità strategica: come nel summenzionato Fire Emblem, sicuramente la categoria di ogni unità si presterà meglio o peggio a certi scontri.

Comporre le squadre potrebbe essere fondamentale per vincere

Nelle scene di combattimento del trailer compaiono una serie di diciture, come Swift Guard o Solid Guard, che quasi certamente rimandano alle abilità apprese dalle unità nella squadra. Unicorn Overlord resta pur sempre un gioco di ruolo strategico, e questo significa che ci ritroveremo a microgestire le squadre, combinando le abilità dei personaggi per prepararli ad affrontare i nemici di turno. Se queste abilità si apprendano aumentando di livello, se le possiedano solo i personaggi unici, come si sviluppino e quali siano le dinamiche GDR in termini di statistiche e numeri... è ancora un mistero. Per esempio, il trailer a un certo punto ci mostra una schermata che raffigura degli invitanti manicaretti e che ci fa pensare a un minigioco legato alla cucina; poco dopo, si vede chiaramente l'interfaccia della modalità multigiocatore, che prevede partite online e offline, oltre a una misteriosa funzione di "scambio" premi.

Vanillaware dovrà rispondere a molte domande, nei prossimi mesi, ma quanto abbiamo visto con questo trailer, senza scomodare il curriculum eccellente dello sviluppatore, è bastato a convincerci che il prossimo 8 marzo dovremo ritagliare un posticino anche a questo promettente GDR strategico in un 2024 che minaccia di essere sempre più affollato e dispendioso.