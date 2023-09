Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer

Lo studio di sviluppo ha anche presentato un artwork inedito , dedicato ai tre personaggi principali: Nowa, Seign e Marisa. Lo potete vedere in testa alla notizia.

505 Games e Rabbit & Bear Studios hanno annunciato la data d'uscita di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes pubblicando un nuovo trailer di gameplay in occasione del Nintendo Direct di ieri. Il gioco sarà disponibile a partire dal 23 aprile 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One, Nintendo Switch, e PC (Steam, Epic Game Store e GOG).

Un gioco sviluppato da leggende

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è stato finanziato tramite una campagna Kickstarter di successo e sviluppato da due leggende dell'industria dei videogiochi: Yoshitaka Murayama (noto per Suikoden I & II) e Junko Kawano (noto per Suikoden I & IV).

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes è uno strategico a turni "caratterizzato da un sistema di combattimento che coinvolge sei personaggi, affascinanti sprite 2D e scenari in 3D curati nei minimi dettagli," almeno questo è ciò che promette il comunicato ufficiale, che prosegue affermando che avrà anche: "una storia avvincente con oltre 100 personaggi giocabili e un gameplay coinvolgente che rappresenta una rilettura moderna dei classici di questo genere."

Yoshitaka Murayama, che guida il team di sviluppo, ha dichiarato in merito: "È con grande entusiasmo che annunciamo finalmente la data di uscita di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Il fatto che il nostro gioco sia stato presentato all'evento Nintendo Direct di quest'anno è un segno tangibile del duro lavoro del nostro team, ma soprattutto della pazienza dei nostri straordinari sostenitori, che hanno sempre creduto in noi per portare alla luce il JRPG che tanto aspettavano".