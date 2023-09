SaGa Emerald Beyond annunciato con un trailer durante il Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct di ieri, Square Enix ha annunciato SaGa Emerald Beyond, un nuovo capitolo della storica serie SaGa, che sarà caratterizzato dalle musiche del grande Kenji Ito e dalle illustrazioni del maestro Satoshi Kuramochi.

Previsto nel 2024 per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, dispositivi iOS e dispositivi Android, si tratta di un gioco di ruolo alla giapponese in cui il giocatore potrà selezionare uno qualsiasi dei cinque protagonisti per vivere le loro storie.

In totale ci saranno diciassette mondi da esplorare, con personaggi di specie differenti, tra mostri, mech e vampiri. Il comunicato stampa promette: "SaGa Emerald Beyond' amplia il sistema di scenario Free-form per cui la serie è nota, offrendo una libertà senza pari per dare forma alla propria storia, che cambierà in base alle scelte e alle azioni del giocatore."

Nel filmato, che trovate qui di seguito, è visibile anche il sistema di combattimento, rifinito rispetto ai SaGa precedenti.