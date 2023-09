Unity, l'ex PlayStation Adam Boyes rispolvera il meme con Shuhei Yoshida

Adam Boyes, ex vicepresidente della divisione Publisher and Developer Relations di Sony, ha deciso di rispolverare un meme con Shuhei Yoshida per unirsi alle ormai numerosissime critiche nei confronti di Unity.

Se n'è parlato parecchio negli ultimi giorni: la piattaforma di sviluppo ha annunciato che gli sviluppatori dovranno pagare per ogni prima installazione dei loro giochi, e questa mossa ha determinato una reazione di condanna praticamente unanime.

Attualmente CEO di Iron Galaxy, Boyes ha dunque ripreso quel breve ma geniale video realizzato con Yoshida ai tempi della folle politica di Xbox per il prestito dei giochi, modificandolo per l'occasione e trasformandolo in una GIF dal significato piuttosto chiaro.