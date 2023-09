Wartales lanciato a sorpresa su Nintendo Switch

Uno degli annunci a sorpresa del Nintendo Direct di ieri è stato sicuramente Wartales , mostrato con un trailer e lanciato immediatamente nell'eShop, dove è acquistabile per 39,99€. Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco di ruolo hardcore, appartenente a quello che possiamo definire il filone di Darklands , finora disponibile solo su PC. Vediamo il filmato:

Un gioco di ruolo vero

Wartales è un titolo particolare, in cui il giocatore deve guidare una banda di avventurieri per un mondo ostile, cercando di farli sopravvivere e prosperare. Per riuscire dovrà trovare lavori da svolgere, raccogliere cibo e risorse, visitare città e villaggi, affrontare briganti e forze dell'ordine e prendere decisioni difficili, il tutto mantenendo sempre una grossa libertà di scelta su come condurre la partita.

In effetti titoli del genere non sono proprio la norma su console, ma Nintendo Switch si è già dimostrata in grado di poter assorbire generi ameni senza grossi problemi. Insomma, il gioco di Shiro Games potrebbe adattarsi alla perfezione alla console ibrida.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Wartales scritta per la versione PC, in cui lo abbiamo definito "un gioco di ruolo che prova a fare il gioco di ruolo".