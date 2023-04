Spesso i giochi di ruolo per computer si dimenticano completamente di cosa significhi giocare di ruolo. Nella maggior parte dei casi c'è una specie di sotteso fraintendimento, per cui tutto ciò che conta pare siano solo i numeretti delle caratteristiche dei personaggi, fraintendimento che, va detto, è stato coltivato anche dai videogiocatori stessi. Ogni tanto però, pur con molte difficoltà, alcuni studi di sviluppo provano a rimettere il concetto di "ruolo" al centro dell'esperienza, come ad esempio accade in Kenshi , a suo modo nei Mount & Blade o nell'indimenticabile Darklands , che, come vedremo nella recensione di Wartales , è stata una delle fonti d'ispirazione primarie di Shiro Games per il suo ultimo gioco, appena uscito dall'accesso anticipato, quantomeno a livello filosofico.

Giocare di ruolo

Il mondo di Wartales è vasto e va percorso tutto a piedi

L'idea alla base di Wartales è quella di dare al giocatore un sistema con cui sviluppare il suo party un po' come vuole, dandogli da compiere una serie di scelte caratterizzanti, che vanno a modellare non solo il retroterra dei personaggi, ma anche il modo in cui si gioca. La prima cosa che si nota è che non c'è una vera e propria storia da seguire: si sceglie l'origine del party (disertori? Contadini in cerca di fortuna? Mercenari?), la difficoltà dei due dei sistemi principali di gioco, ossia quello di combattimento e quello survival, la conformazione della sfida, con il mondo di gioco che può essere fisso o seguire la crescita del party, e si parte all'avventura, letteralmente. Ci si ritrova quindi in un luogo sperduto, senza altra missione da compiere che far sopravvivere e prosperare la banda, facendola magari crescere di numero e dotandola di più cavalli per trasportare il bottino.

Spetta al giocatore decidere dove andare, con chi parlare, chi reclutare, quali missioni prendere nei villaggi (fisse, non generate proceduralmente), spesso come svolgerle e come gestire la reputazione del gruppo. Non ci sono vincoli, anche se, naturalmente, il fatto che i nostri uomini debbano viaggiare e richiedano di tanto in tanto di essere pagati è una molla a non stare con le mani in mano ma a cercare continuamente fonti di cibo e di reddito, visitando i villaggi o i punti d'interesse (fattorie, stalle, avamposti, torrioni abbandonati e quant'altro) per ottenere informazioni e missioni.

Da notare che le aree in cui si può entrare e parlare con gli altri personaggi sono gestite come schermate fisse. Così, ad esempio, visitando un fabbro si potrà contrattare con il proprietario o interagire con l'incudine per creare oggetti, mentre entrando in una taverna si troveranno mercenari da reclutare, una bacheca con delle missioni da prendere o dei loschi figuri che hanno dei compiti spesso non proprio puliti da proporci. Interagendo con i mercanti si potranno acquistare le loro mercanzie o, nel caso si abbia un ladro nel gruppo, si potrà provare a rubargliele e, salendo di fama, si accederà a missioni più importanti, assegnate da personaggi di spicco, con anche incontri importanti quando si visiteranno le città più grandi.

Le missioni possono essere ottenute anche visitando i vari luoghi interattivi visibili sulla mappa e parlando con i locali dei loro problemi. Ad esempio può capitare che ci venga richiesto di scortare qualcuno, oppure di recuperare della mercanzia rubata, o ancora di uccidere qualche criminale particolarmente efferato contro una certa comunità. In generale, le cose da fare sono davvero tante e in base a come si fanno possono spingere l'intero party in una certa direzione, facendogli acquisire più o meno prestigio in certi ambienti (i punti prestigio sono spendibili per risolvere alcune situazioni o per ottenere missioni).