inXile Entertainment: una quest designer di Starfield cambia team, ma rimane in Xbox Game Studios

Veronica Harbison - Quest Designer di Starfield presso Bethesda - ha cambiato posizione lavorativa, rimanendo però all'interno degli Xbox Game Studios. La donna lavora ora per inXile Entertainment (Wasteland 3, Torment: Tides of Numenera), con la stessa posizione.

L'informazione arriva dalla sua pagina LinkedIn, che potete vedere nell'immagine poco sotto. Veronica Harbison era parte del team di Starfield dal luglio 2021 e ha terminato il proprio lavoro a febbraio 2023. Considerando che il gioco di Bethesda si trova nelle fasi finali di sviluppo e che tutto ciò che rimane è probabilmente l'ottimizzazione, è facile crede che Harbison abbia deciso di spostarsi su un nuovo progetto.

La domanda è quale sia questo progetto. Su LinkedIn ovviamente non viene indicato, ma sappiamo che inXile Entertainment è al lavoro su vari progetti, compreso il loro prossimo "grande gioco", di cui per ora non sappiamo nulla se non che è ancora lontano.

Pagina LinkedIn di Veronica Harbison

Fondata dal cofondatore di Interplay Brian Fargo nel 2002, inXile Entertainment è stata acquistata da Microsoft nel 2018 insieme a Obsidian Entertainment. In un'intervista del 2018, Fargo ha dichiarato che si aspetta che il suo studio cresca del 30% dopo l'acquisizione da parte di Microsoft. Fargo ha inoltre affermato che, anche dopo essere entrati a far parte di Microsoft, lui e il suo team continueranno a decidere quali giochi realizzare.

Secondo le voci, il loro prossimo progetto potrebbe Fallout, quindi è possibile che una figura come Veronica Harbison sia al lavoro proprio su tale gioco. Per il momento non abbiamo conferme ma è chiaro che inXile Entertainment è nel pieno della produzione dei propri prossimi giochi.