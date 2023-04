Ghostwire Tokyo gira meglio su PS5 che su Xbox per Digital Foundry e non è un gran complimento

Digital Foundry ha analizzato Ghostwire Tokyo da poco arrivato su Xbox Series X|S e aggiornato su PS5. La testata ha concluso che la versione PlayStation è "in modo quantificabile" migliore rispetto a quella Xbox, ma a conti fatti non è un gran complimento.

Secondo l'analisi, disponibile all'interno del DF Weekly che potete vedere poco sotto, la versione PS5 di Ghostwire Foundry è migliore rispetto a quella di Xbox Series X|S. La frase esatta del team di Digital Foundry, però, recita: su Xbox Series X|S gira "peggio in modo quantificabile rispetto alla versione PS5, che non era certo incredibile".

Più precisamente, pare che le prestazioni di Xbox Series X con Ghostwire Tokyo siano del 5-10% inferiori rispetto a quelle di PS5, in media. Tra l'altro, la risoluzione del gioco è inferiore sulla console di Microsoft, fatto alquanto strano visto che di certo non è meno potente della piattaforma di Sony. Digital Foundry ha definito la situazione come "veramente strana" e "un piccolo casino".

Inizialmente pubblicato come esclusiva console PS5, Ghostwire Tokyo è arrivato su Xbox in concomitanza con la scadenza dell'accordo tra Sony e Tango GameWorks. Inoltre, in contemporanea, è stato aggiunto Denuvo alla versione PC, a più di un anno dal lancio.

Speriamo che con futuri aggiornamenti la situazione migliori per la versione Xbox Series X|S.