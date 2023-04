Ghostwire: Tokyo, aggiunto Denuvo alla versione PC, a più un anno dal lancio

Stando alle segnalazioni di diversi utenti e i test condotti da DSO Gaming pare che Bethesda abbia aggiunto Denuvo alla versione PC di Ghostwire: Tokyo. Di per sé l'impiego di questa tecnologia anti-tamper non è insolito, ma in questo caso parliamo di un gioco lanciato oltre un anno fa.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Denuvo è un tecnologia che ha il compito di impedire la pirateria, seppur temporaneamente. Non esiste infatti nessuna difesa davvero inviolabile, quindi anche questa protezione viene aggirata prima o poi. Lo scopo principale di Denuvo piuttosto è quello di prevenire la circolazione di copie pirata al lancio e nei giorni immediatamente successivi, il periodo notoriamente più proficuo del ciclo commerciale di un gioco.

Di conseguenza non di rado i publisher decidono di rimuovere Denuvo nelle settimane o mesi successivi alla pubblicazione, come avvenuto recentemente per Resident Evil Village e Gotham Knights.

Ecco, nel caso di Ghostwire: Tokyo è successo il contrario: il gioco è stato lanciato il 25 marzo del 2022 senza Denuvo (e ormai da tempo circolano le copie pirata), mentre ora con la pubblicazione dell'aggiornamento gratuito "Filo del Ragno" Bethesda ha deciso di aggiungere l'anti-tamper.

Non c'è stato nessun annuncio o dichiarazione ufficiale al riguardo, quindi possiamo solamente supporre che la decisione sia stata presa per proteggere le vendite del gioco ora che sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni grazie alle novità introdotte con questo update.