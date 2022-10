Gotham Knights: la prima patch ha tolto Denuvo su PC e migliorerà le prestazioni su console

Warner Bros. ha intenzione di migliorare le performance di Gotham Knights e la prima patch prevista per il gioco dovrebbe puntare proprio a questo aspetto, per quanto riguarda le console, oltre al fatto di aver rimosso il sistema di sicurezza Denuvo dalla versione PC, dove è già disponibile.

In base a quanto riferito dagli sviluppatori su Twitter, il team sta lavorando a una "grande patch che migliori le performance generali e consenta a tutti di avere la migliore esperienza possibile". Questo significa, per gli utenti console, che il problema principale da risolvere è la "stabilità del frame-rate", ma non solo.

La prima patch è stata in effetti già rilasciata su PC e, tra i vari cambiamenti, pare che abbia anche rimosso il sistema antitamper Denuvo, anche se la cosa non è stata riferita pubblicamente da Warner Bros. Nelle note della patch si leggono infatti vari interventi specifici, ma alcune testimonianze indicano anche la rimozione di Denuvo dalla versione PC, che in effetti rientrerebbe in questa ricerca di migliori performance, probabilmente.

Tra gli aggiustamenti, nelle note della patch troviamo la correzione di particolari animazioni di nemici intenti a "meditare" durante i crimini, la correzione di problemi relativi all'interfaccia utente e alla visualizzazione di alcune impostazioni grafiche, problemi alla localizzazione e agli input da tastiera.

Corretto inoltre un problema che non consentiva di avviare una partita multiplayer su invito di un amico e migliorata la stabilità con la rimozione di alcuni crash. Per il resto, attendiamo di conoscere più precisamente le caratteristiche dell'aggiornamento su console.

Ricordiamo la nostra recensione di Gotham Knights, gioco che ha ricevuto diverse critiche anche per le sue performance non ideali nonostante il blocco a 30 fps, come dimostrato anche dai voti molto contrastanti dalla stampa internazionale.