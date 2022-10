EA non pubblicherà più giochi fisici in Germania, Austria e non solo, l'Italia sarà la prossima?

Secondo quanto riportato da gameswirtschaft, la divisione tedesca di Electronic Arts che si occupa di distribuire i giochi in Germania, Austria, Svizzera e Scandinavia non metterà più in commercio i giochi in formato fisico. Non è chiaro se il compito sarà affidato a dei partner o se semplicemente in tali mercati saranno disponibili unicamente giochi in formato digitale. La domanda ovviamente è se l'Italia possa subire lo stesso destino.

Il motivo dietro questa scelta è ovviamente legato al fatto che le vendite digitali sono sempre più importanti in tali mercati e la distribuzione dei giochi fisici costa sempre di più. Non è inoltre una decisione che arriva all'improvviso.

A partire dal maggio 2022, infatti, i contratti con i clienti locali erano già stati rescissi: dopo la ristrutturazione, Electronic Arts "non genererà più vendite con prodotti confezionati" nella regione di lingua tedesca, viene spiegato. Di conseguenza, EA prevede un "calo significativo dei ricavi delle vendite" già nell'attuale anno commerciale 2022/23.

Il logo di EA

Gameswirtschaft fa anche un paio di esempi esterni a EA: sebbene Take-Two possa vantare grandi successi mondiali, la divisione tedesca della compagnia con un sede a Monaco ha visto un calo di fatturato da 24 a 14 milioni di euro. Anche in Activision Blizzard i ricavi sono al 90% derivanti dal digitale e la compagnia ha chiuso la sede locale.

Viene però precisato che la sede di Colonia di Electronic Arts non sarà chiusa in quanto è anche il luogo nel quale vengono doppiati e tradotti i giochi di EA.

Abbiamo richiesto ai PR di Electronic Arts un commento sulla questione, ma al momento della scrittura di questa notizia non abbiamo ancora ricevuto una risposta: vi aggiorneremo in caso di novità.

Parlando di risultati economici, Meta sta spendendo sempre di più sul metaverso.