God of War Ragnarok: il trailer di lancio ci prepara al ritorno di Kratos e Atreus

Mancano ancora alcune settimane al debutto nei negozi di God of War Ragnarok per PS5 e PS4, ma Sony ha deciso di giocare d'anticipo pubblicando oggi il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Il filmato purtroppo è decisamente breve, praticamente ha la durata di uno spot pubblicitario, e offre un mix di cutscene e sequenze di gameplay perlopiù già intraviste in precedenza. Si tratta comunque di un ottimo modo per suonare la carica in vista dell'arrivo del Ragnarok.

Se poi non sapete come ingannare l'attesa vi consigliamo di guardare anche i video dietro le quinte di God of War Ragnarok dedicati al sistema di combattimento e la narrazione della nuova esclusiva PlayStation.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 9 novembre 2022, ma fate attenzione in rete circolano già degli spoiler sulla trama!.

Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere il nostro Provato della nuova avventura di Kratos e Atreus, in attesa della scadenza dell'embargo delle recensioni.