God of War Ragnarok: trailer sul combattimento e sui nemici dell'esclusiva PS4 e PS5

Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio hanno pubblicato un nuovo trailer di God of War Ragnarok nel quale abbiamo modo di vedere un'intervista agli sviluppatori che parlano del sistema di combattimento e dei nemici. Si tratta di un dietro le quindi di quasi nove minuti dedicato all'esclusiva PS4 e PlayStation 5 in arrivo a novembre 2022.

In questo video, secondo la descrizione ufficiale, Santa Monica Studio spiega in che modo "ha elevato il fluido ed espressivo sistema di combattimento di God of War Ragnarok, e al tempo stesso l'importanza di creare un cast di nemici vario, unico e memorabile per far sì che il giocatore possa mettere alla prova le proprie abilità".

Il video ci mostra un po' di scene di gameplay di God of War Ragnarok, che ci permettono di vedere Kratos che usa le proprie armi, come lo scudo, il Leviatano e le Lame del Caos, per fare a pezzi i propri nemici. Al tempo stesso, vediamo alcune riprese dietro le quinte delle sessioni di motion capture nel quale vengono ricreati i movimenti che Kratos e Atreus compiono durane le battaglie.

Viene anche spiegato che in God of War Ragnarok ci saranno due tipi di scudo: uno pensato per parare i colpi e uno dedicato a chi preferisce deviarli con un classico parry. Questo permette a giocatori con stili di combattimento differenti di ottenere il massimo dalle proprie battaglie.

Vi lasciamo infine al nostro recente provato, nel mentre vi ricordiamo che sono in circolazione degli spoiler sulla trama: anche Cory Barlog e Santa Monica hanno reagito alla questione.