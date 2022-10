Funko Pop di Altair da Assassin’s Creed: preordine su Multiplayer.com ora disponibile

Tramite multiplayer.com sono ora aperti i preordini di uno dei Funko Pop più attesi di sempre: Altair dal primo Assassin's Creed! La data di consegna è per ora fissata per gennaio 2023 e il prezzo è 24.95€.

Potete trovare il Funko Pop a questo indirizzo sul sito. Funko Europe non è sempre precisissimo con i propri periodi di uscita quindi non vi è in questo momento la certezza assoluta che il prodotto sia disponibile in tempo per gennaio 2023.

Parliamo però del prodotto: Funko ha scelto per questo iconico protagonista la versione game cover, una nuova linea di prodotti che ci regalerà grandi soddisfazioni nei mesi a venire. La figure è all'interno non della solita scatolina di cartone, bensì di una vera e propria "teca" di simil-plexiglass alta ben 23 centimetri, all'interno della quale è presente la copertina di Assassin's Creed ed il pop di Altair.

Funko Pop di Altair dal primo Assassin's Creed

Si tratta di un pezzo da collezione molto interessante perfetto per gli appassionati della saga degli Assassini di Ubisoft o semplicemente per i nostalgici dell'epoca PS3 e Xbox 360. Diteci, ancora oggi vi ricordate le vostre avventure in Assassin's Creed 1 oppure avete iniziato con un capitolo successivo?