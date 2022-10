Redfall: il trailer di Halloween presenta l'Infida Predatrice e la Vigile Sentinella

Redfall oggi è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer pubblicato sul canale YouTube di Xbox. Intitolato "Nel Cuore della Notte", il filmato omaggia la stagione del brivido di Halloween presentando l'Infida Predatrice e la Vigile Sentinella, due delle tipologie di vampiri assetati di sangue che ci daranno la caccia nel gioco di Arkane Austin per Xbox Series X|S e PC.

Come possiamo vedere nel filmato, la Vigile Sentinella ha il compito di sorvegliare gli ambienti di gioco, solitamente da posizioni di vantaggio come pali della luce e balconate. Questo li rende degli avversari pericolosi, in quanto potrebbero chiamare all'adunata altri vampiri se avvistano i giocatori, ma fortunatamente pare che sarà possibile evitare il loro sguardo facendo attenzione al vistoso fascio di luce che emettono dagli occhi.

L'Infida Predatrice purtroppo appare a schermo solo per una manciata di secondi, ma tanto basta per intuire che la sua specialità sarà afferrare e attirare a sé i giocatori usando una sorta di lazzo per poi annientarli.

Redfall è attualmente in sviluppo, con il lancio previsto durante il corso del 2023. Stando a un presunto insider la data di uscita è in programma per il prossimo marzo, ma per saperlo con certezza non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Bethesda.