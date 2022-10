Pokémon Scarlatto e Violetto: trailer svela un nuovo Pokémon Spettro

The Pokémon Company ha condiviso un nuovo trailer in CGI di Pokémon Scarlatto e Violetto. Il filmato ci svela un nuovo Pokémon che potremo incontrare a Paldea di tipo Spettro. Per il momento non sappiamo il nome di questa creatura.

Il nuovo Pokémon è chiaramente di tipo Spettro, ma non abbiamo informazioni complete sulla sua natura. A livello visivo è un cane dal pelo bianco, il muso allungato, una grande lingua rosa e una candela che spunta dalla testa. Gli occhi sono coperti dal pelo. Ha della corte zampe che sono perlopiù nascoste dal pelo che cresce dal corpo.

Nel trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto vediamo che il Pokémon si comporta proprio come un cane, giocando e inseguendo un bastone per poi riportarlo alla protagonista del video (che non vediamo).

Questo filmato di Pokémon Scarlatto e Violetto era già stato anticipato nella giornata di ieri, durante la quale era stato pubblicato un piccolo teaser dedicato a Gengar che aveva suggerito l'arrivo di novità a tema spettro,

Per ora questo è quanto sappiamo sul Pokémon: che ne pensate?