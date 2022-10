Pokémon Scarlatto e Violetto: trailer dedicato a Gengar anticipa novità in arrivo domani

Come potete vedere qui sopra, The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo piccolo trailer dedicato a Pokémon Scarlatto e Violetto e, più precisamente, a Gengar, il Pokémon spettro della prima generazione, uno dei preferiti dai fan.

Il video, di per sé, non ci racconta molto ma è un teaser di quello che potremmo scoprire domani. The Pokémon Company ha infatti attivato una diretta che avrà luogo il 25 ottobre 2022 alle 15:00 ora italiana. Per ora quest'ultima è titolata semplicemente con tre punti di domanda, ma considerando che siamo in periodo Halloween e che il soggetto del video odierno è un Gengar crediamo che il livestream sarà dedicato prima di tutto ai Pokémon Spettro.

La diretta di domani potrebbe svelare una versione alternativa di Gengar per Paldea, la regione di Pokémon Scarlatto e Violetto, oppure potrebbe introdurre una nuova linea evolutiva di tipo Spettro non ancora mostrata ufficialmente. Le possibilità sono molte e per ora è poco utile speculare senza basi.

Non ci resta quindi altro da fare se non attendere che The Pokémon Company avvii la diretta dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto. Tra le ultime novità confermate c'è il fatto che Pokémon Scarlatto e Violetto eliminano le battaglie automatiche contro gli allenatori.