Pokémon Scarlatto e Violetto eliminano le battagli automatiche contro gli allenatori

Pokémon Scarlatto e Violetto mirano a rivoluzionare la saga di Game Freak e tra le novità che introdurranno ve ne è una meno visibile dell'open world: le battaglie contro gli allenatori non inizieranno in automatico quando si finisce sotto il loro sguardo.

Come vi abbiamo indicato nel nostro articolo dedicato al provato di Pokémon Scarlatto e Violetto, si tratta di una caratteristica presente sin dalla prima generazione: se si passa di fronte allo sguardo di un allenatore, lo scontro è obbligatorio; anche i personaggi nel gioco lo dicono. Nel corso delle generazioni la meccanica si è evoluta, insieme all'introduzione delle scarpe da corsa ad esempio e al fatto che gli allenatori possono ruotare su se stessi: se si correva, anche se l'avversario era voltato in un'altra direzione, attiravamo la sua attenzione.

In poche parole, si tratta di una meccanica centrale per quanto riguarda l'esplorazione del mondo di gioco e in ogni generazione vi erano degli allenatori che era impossibile superare (uso di glitch a parte). Ora, le uniche battaglie necessarie per finire il gioco potrebbero essere quelle decise dalla trama, ma nel mondo di Pokémon Violetto e Pokémon Scarlatto non ci saranno battaglie "secondarie" obbligatorie.

Come abbiamo scritto nel nostro provato, "Non è più sufficiente incrociare lo sguardo degli allenatori per avviare una lotta, ma dobbiamo essere noi ad approcciarli per dare via allo scontro. Un ribaltamento di ruoli che dopo 25 anni ci ha lasciato un po' straniti, non eravamo abituati a esplorare la mappa senza essere molestati dai bulli: è stato bello."