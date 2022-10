God of War Ragnarok: anche Geoff Keighley lo sta giocando e dice la propria

Geoff Keighley - creatore e conduttore dei The Game Awards - sta giocando a God of War Ragnarok e ha deciso di dire cosa ne pensa tramite il proprio profilo Twitter ufficiale. Il giornalista ha affermato, in poche parole, che il gioco è di qualità.

Più precisamente, Keighley ha scritto: "Ho giocato cinque ore, posso con fiducia affermare che God of War Ragnarok è un fedele e diretto seguito di God of War del 2018. Il cambiamento più notevole: il sistema di combattimento, già il migliore della categoria, ha strati e modificatori ancora più profondi."

"Ho la sensazione di aver scalfito solo la superficie -- Ragnarok sta arrivando. È bellissimo!", conclude Keighley nel proprio tweet, che potete vedere qui sotto, accompagnato da un'immagine di Kratos che si scontra con Thor.

God of War Ragnarok, vi ricordiamo, arriverà il 9 novembre 2022 su PS4 e PS5. Il gioco sarà quindi sia su old-gen che su attuale generazione: non dovete però temere che la versione PS4 sia stata limitata. God of War Ragnarok è stato pensato fin dall'inizio per PS4, la versione PS5 è "la ciliegina sulla torta".

Inoltre, si spiega che i seguiti non rivoluzionano, rifiniscono e basta: lo stesso sarà per God of War Ragnarok.