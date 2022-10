Call of Duty: Modern Warfare 2, quasi 100.000 giocatori su Steam in contemporanea

Call of Duty: Modern Warfare 2 non è ancora uscito, eppure ha già totalizzato quasi 100.000 giocatori in contemporanea su Steam grazie all'accesso anticipato. Se il buongiorno si vede dal mattino, il nuovo episodio della serie Activision farà faville.

Mentre le discussioni sul franchise continuano a tenere banco e pare che Call of Duty non sarà su Xbox Game Pass per diversi anni grazie agli accordi tra Sony e Activision, il lancio ufficiale di Modern Warfare 2 si avvicina e sale l'entusiasmo.

I 94.655 utenti contemporanei che il gioco ha fatto segnare su Steam, come detto relativi unicamente all'accesso anticipato alla campagna, fanno pensare a un esordio davvero portentoso per il nuovo capitolo, che sarà disponibile a partire dal 28 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.

Sempre molto attento a numeri e metriche, Benji-Sales ha sottolineato le attuali cifre di Call of Duty: Modern Warfare 2 su Steam e ha previsto appunto un debutto coi fiocchi, qualcosa di davvero epico per questo nuovo episodio della serie sparatutto.

In attesa dell'uscita, date un'occhiata al nostro provato della beta multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare 2 per ulteriori dettagli.