God of War Ragnarok è sempre stato pensato per PS4, la versione PS5 è "la ciliegina sulla torta"

God of War Ragnarok arriverà su PS5, ma non mancherà di approdare anche su PS4. Potrebbe essere un dispiacere per chi sperava in un gioco profondamente next-gen, ma Bruno Velazquez - direttore dell'animazione presso SIE Santa Monica Studio - ha affermato che l'obiettivo del team era di creare il miglior gioco possibile per PS4, con qualche extra dedicato a PS5.

Velazquez ha affermato: "Per quanto riguarda Ragnarök, fin dall'inizio sapevamo che sarebbe stato un gioco per PS4, perché volevamo supportare la fanbase - avevamo così tante persone che avevano apprezzato il gioco su PS4. Quindi fin dall'inizio sapevamo che questo sarebbe stato un gioco per PS4. Faremo il miglior gioco per PS4 che possiamo realizzare. Il nostro obiettivo era quello di superare God of War 2018 in ogni modo possibile. La versione PS5 è solo la ciliegina sulla torta."

"Quindi il nostro obiettivo è stato quello di realizzare il miglior gioco per PS4; spingere sulla fedeltà grafica, sui contenuti, portare a termine la storia che abbiamo iniziato - questo è stato il nostro obiettivo primario. PS5 offre il feedback aptico, l'audio 3D, un frame-rate più elevato e una grafica e texture migliori. È la ciliegina sulla torta. Quindi, ovviamente, la versione PS5 sarà il modo migliore per provarla, ma la versione PS4 sarà uno dei giochi che spingerà PS4 al massimo. L'adozione di questa filosofia e di questo approccio ci ha aiutato a fissare gli obiettivi per noi stessi, che vogliamo realizzare una grande esperienza per PS4 e un'esperienza ancora migliore per PS5".

Che ne pensate? Sapevate inoltre che secondo il director i seguiti non rivoluzionano, ma rifiniscono e basta: lo stesso sarà con God of War Ragnarok.