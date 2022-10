Classifica UK, Horizon Forbidden West torna sul podio dal ventottesimo posto

Horizon Forbidden West è stato protagonista di una rimonta sensazionale nella classifica UK dal 10 al 16 ottobre: il gioco Sony è risalito dal ventottesimo al terzo posto, superando il blockbuster Splatoon 3 grazie probabilmente all'arrivo di nuove scorte di PS5 nei negozi.

FIFA 23 (EA) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) Horizon Forbidden West (Sony) Splatoon 3 (Nintendo) Nintendo Switch Sports (Nintendo) LEGO Harry Potter Collection (Warner Bros.) PGA Tour 2K23 (Take-Two) Leggende Pokémon: Arceus (Nintendo) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (Warner Bros.) Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Forte dei suoi dieci milioni di giocatori, FIFA 23 mantiene il comando della top 10 inglese, seguito dal sempreverde Mario Kart 8 Deluxe, che non ha mai smesso di macinare numeri mostruosi ma sta vivendo una seconda giovinezza grazie ai pacchetti con i circuiti aggiuntivi.

Per il resto si assiste all'ormai tradizionale monopolio Nintendo, con Splatoon 3 in quarta posizione, seguito da Nintendo Switch Sports e da LEGO Harry Potter Collection, spinto probabilmente da alcune promozioni come LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.