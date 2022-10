Twitter: Elon Musk vuole licenziare il 75% dei dipendenti, secondo il Washington Post

Secondo un nuovo report del Washington Post, Elon Musk avrebbe intenzione di licenziare circa 5.500 persone dopo l'acquisizione di Twitter. Si tratta di circa il 75% della forza lavoro del social network.

Sulla base di quanto indicato da alcuni documenti ottenuti da The Washington Post, Musk avrebbe comunicato ai potenziali investitori l'intenzione di tagliare un quantitativo di posti di lavoro pari a quasi il 75% della forza lavoro di Twitter.

Edwin Chen, ex responsabile delle metriche sullo spam e sulla salute dell'azienda, ha dichiarato che una tale entità di tagli è "inimmaginabile" e metterebbe gli utenti a rischio di hackeraggio e di esposizione a contenuti offensivi. "Sarebbe un effetto a cascata, in cui i servizi andrebbero in tilt e le persone rimaste non avrebbero le conoscenze istituzionali per rimetterli in piedi", ha dichiarato Chen al Post, "e sarebbero completamente demoralizzate e desiderose di andarsene".

Musk mentre saluta

I tagli sono attesi indipendentemente dall'acquisto di Twitter da parte di Musk, poiché i documenti mostrano anche che la dirigenza aveva pianificato di ridurre le spese di 800 milioni di dollari, oltre ad altri tagli all'infrastruttura di Twitter, come la chiusura dei centri dati.

Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui Twitter era così ansioso di accettare l'offerta di Musk, e anche il motivo per cui gli ha fatto causa quando ha cercato di tirarsi indietro. La chiusura dell'affare è prevista per il 28 ottobre. Vedremo solo successivamente in che modo Musk si muoverà.