Final Fantasy 14: trailer di 12 anni fa pubblicato ora, come se fossimo ancora nel 2010

Come potete vedere anche qui sopra, Square Enix ha pubblicato un trailer dedicato a Final Fantasy 14. Cosa c'è di strano? Il video è chiaramente proveniente dal 2010, con tanto di descrizione che lo lascia intendere. Questo video vecchio di 12 anni ha scatenato l'ilarità dei fan nei commenti.

La descrizione del video di Final Fantasy 14 recita: "La leggenda di Final Fantasy ha aperto un nuovo capitolo, con un nuovissimo gioco online multigiocatore di massa di ineguagliabile profondità e bellezza. Viaggia nella terra di Hydaelyn e unisciti a giocatori di tutto il mondo in un'avventura dalle infinite possibilità. In arrivo su PC a settembre. Edizione limitata da collezione -- 22 settembre 2010. Edizione standard -- 30 settembre 2010."

Come potete leggere, chiaramente il video presenta la descrizione del 2010, come se Final Fantasy 14 dovesse ancora essere pubblicato. Parliamo inoltre della prima versione del gioco, che è stata poi ricreata con A Realm Reborn.

Gli utenti di YouTube nelle ultime ore hanno commentato cose come "Final Fantasy 14 uscirà presto! Non vedo l'ora!", oppure "Il 2010 non arriverà mai abbastanza presto". Altri sono un po' più cattivi con commenti del tipo "Sembra così bello! Non c'è niente che possa andare storto!". L'ironia non manca.

Non sappiamo bene che cosa succeda con il canale YouTube di Square Enix, ma pare che qualcuno abbiamo sbagliato da qualche parte. Se volete vere novità, ecco i dettagli sulla Patch 6.25 che aggiunge i dungeon Variant e Criterion.