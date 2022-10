God of War Ragnarok sfida The Last of Us sull'accessibilità con tantissime opzioni

God of War Ragnarok lancia un guanto di sfida a The Last of Us per quanto concerne le opzioni relative all'accessibilità: la nuova avventura di Kratos e Atreus ne includerà moltissime, e il game director Eric Williams ha spiegato il perché.

"Andremo a fondo sull'accessibilità, stavolta", ha spiegato Williams. "Con il primo episodio non abbiamo fatto che grattare sulla superficie, dunque ci siamo posti l'obiettivo di fare qualcosa di meglio." A proposito, avete letto il nostro provato di God of War Ragnarok?

"Non vogliamo aspettare di lanciare un paio di giochi per raggiungere il livello di Naughty Dog. No, eguaglieremo le loro opzioni una per una già adesso, con questo titolo", ha continuato il game director. "Facciamo parte di un sistema di studi first party e dobbiamo indicare la via."

"Naughty Dog ha piazzato la prima bandiera, a noi spetta il compito di seguirli. Dopodiché altri team di sviluppo faranno altrettanto e un maggior numero di persone potrà cimentarsi con i nostri giochi." Un impegno che Williams ha preso sul personale.

"C'è una storia che risale al God of War del 2018 e mi ha spezzato il cuore. Un ragazzo ci ha scritto una lettera dicendo che adorava il gioco (...) ma che è rimasto bloccato nella zona del deserto per qualcosa come quattro ore."

"Mi sono chiesto come mai e ho scoperto che era sordo, e quello era un puzzle basato sull'audio. Questa cosa mi ha schiacciato e ho pensato che non sarebbe dovuto succedere mai più. Ho ancora presente quella sensazione, quindi quando abbiamo avuto la possibilità di fare meglio sul fronte dell'accessibilità è stato fantastico."

"È qualcosa da cui tutti possono trarre vantaggio. Non importa se avete una disabilità o meno, queste opzioni rendono l'esperienza più accessibile e consentono a un maggior numero di persone di giocare."