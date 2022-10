The Callisto Protocol è entrato in fase gold, nessun altro ritardo per il gioco

The Callisto Protocol è entrato in fase gold, il che significa che non ci sarà alcun altro ritardo rispetto alla data di uscita del gioco, fissata come sappiamo al 2 dicembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Con questo annuncio Striking Distance ha smentito una volta per tutte le voci circa un possibile rinvio di The Callisto Protocol: a quanto pare i lavori sul titolo sono terminati, il progetto è stato chiuso e ora non resta che affrontare le fasi produttive che lo porteranno nei negozi.

"Siamo entusiasti di annunciare che The Callisto Protocol è entrato in fase gold", ha scritto il team in un post su Twitter. "A nome di tutti i componenti di Striking Distance vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto: non vediamo l'ora che possiate affrontare gli orrori che vi aspettano nella Prigione di Black Iron dal 2 dicembre."

Diretto dal creatore di Dead Space, Glen Schofield, The Callisto Protocol proverà a offrire un'esperienza survival horror di stampo sci-fi dotata di atmosfere intense e di una tensione costante, ma anche capace di introdurre elementi di novità all'interno del genere.

In attesa del lancio, come detto previsto per l'inizio di dicembre, trovate ulteriori dettagli nel nostro speciale su The Callisto Protocol.