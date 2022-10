The Callisto Protocol rinviato? Nuova data d'uscita su Epic Games Store, ma è probabilmente un errore

The Callisto Protocol potrebbe essere stato rinviato al 2023, in base a una nuova data d'uscita assolutamente non confermata ma comparsa su Epic Games Store e (al momento) ancora visibile nella pagina dedicata agli sconti di Halloween.

Non c'è ancora alcuna sicurezza al riguardo, ma un particolare comparso su Epic Games Store non è passato inosservato alla community di videogiocatori: andando su questa pagina dell'Epic Games Store, che raccoglie i principali giochi horror in arrivo e in sconto sul portale, possiamo vedere una nuova data d'uscita per The Callisto Protocol: il 12 febbraio 2023.

Probabilmente si tratta di un errore, considerando che potrebbe essere una trascrizione sbagliata della data, scritta dallo stile europeo a quello americano con lo scambio del numero tra mese e giorno, tuttavia un posticipo al gioco non sarebbe una cosa assurda, considerando come questi siano diventati praticamente una normalità in questo periodo.

Screenshot della pagina di Epic Games Store con la data diversa per The Callisto Protocol

Considerando che l'uscita era prevista per il 2 dicembre 2022 ma il titolo sia sempre stato tra i principali sospettati a un posticipo all'anno prossimo, non sarebbe incredibile uno spostamento del genere.

Per il momento ci limitiamo ad attendere eventuali informazioni ufficiali da parte del publisher Krafton o del team Striking Distance, ma riportiamo la questione, considerando che la data d'uscita è stata annunciata solo poco tempo fa, dunque non dovrebbe essere particolarmente in "pericolo".