Gotham Knights: annunciati i requisiti raccomandati per PC, sono pesanti

A ormai un paio di giorni dal debutto ufficiale nei negozi digitali e non, Warner Bros. Games ha finalmente svelato i requisiti di sistema raccomandati di Gotham Knights per PC.

Alcuni giorni fa gli sviluppatori hanno dettagliato i requisiti minimi per giocare a Gotham Knights 1080p e 60 fps con settaggi bassi. Quelli presentati ora, che abbiamo elencato di seguito, invece sono quelli raccomandati per far girare il gioco sempre a 1080p e 60 fps, ma con dettagli elevati.

Gotham Knights - Requisiti raccomandati

Sistema operativo : Windows 10 a 64-Bit

: Windows 10 a 64-Bit CPU : Intel Core i7-10700K o Ryzen 5 5600X

: Intel Core i7-10700K o Ryzen 5 5600X RAM : 16GB

: 16GB GPU: GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 XT

Come nel caso di quelli minimi, anche i requisiti raccomandati sembrano più alti della media, specialmente se consideriamo che viene richiesta una RTX 2070 per giocare a 1080p e 60 fps. Considerando che Gotham Knights su PS5 e Xbox Series gira a 30 fps, verrebbe da pensare che l'ottimizzazione svolta dagli sviluppatori non sia stata impeccabile, ma prima di esprimere giudizi definitivi è bene attendere le recensioni della stampa e le immancabili analisi tecniche di Digital Foundry ed ElAnalistaDeBits.

A tal proposito vi ricordiamo che il lancio di Gotham Knights è fissato per il 21 ottobre. Ieri Warner Bros. Games ha pubblicato un trailer che spiega tutte le caratteristiche del gioco.