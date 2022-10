The Callisto Protocol su PS5 e Xbox Series X girerà a 60 fps con la modalità performance

Gli sviluppatori di Striking Distance Studio hanno svelato che The Callisto Protocol avrà una modalità performance a 60 fps su PS5 e Xbox Series X.

La conferma è arrivata con un post su Twitter, dove lo studio inoltre ha ribadito che The Callisto Protocol non è stato rinviato, al contrario di quanto riportato nella giornata di ieri dall'Epic Games Store.

"Ci piacerebbe informarvi che spediremo (The Callisto Protocol) in tutto il mondo il 2 dicembre. E sì, avremo una modalità performance a 60 fps", il messaggio dello studio.

L'annuncio dovrebbe quindi rassicurare tutti gli utenti preoccupati di trovarsi di fronte a un altro gioco sprovvisto di una modalità performance su console, dopo i casi eclatanti di Gotham Knights e A Plague Tale Requiem che girano a 30 fps su PS5 e Xbox Series X. In tal senso, il tempismo di questo annuncio non sembrerebbe affatto casuale, ma piuttosto mirato per cavalcare l'onda delle discussioni in rete generate dai titoli di Warner Bros. Games e Studio Asobo.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol sarà disponibile per PC e console a partire dal 2 dicembre 2022. Di recente il game director Glen Schofield ha svelato la durata della campagna del gioco.