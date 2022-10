The Callisto Protocol, durata del gioco rivelata da Glen Schofield

Glen Schofield, game director di The Callisto Protocol, ha rivelato quale sarà la durata della campagna del gioco nel corso di un'intervista con EDGE: il nuovo survival horror dal creatore di Dead Space ci terrà compagnia per 12-14 ore, ma saranno presenti dei percorsi extra in grado di allungare l'esperienza.

A poche ore dal trailer "The Truth of Black Iron" con Karen Fukuhara di The Boys, The Callisto Protocol torna dunque a far parlare di sé, dispensando nuovi dettagli in attesa del lancio su PC e console, che come sappiamo avverrà il prossimo 2 dicembre.

Per quanto riguarda i percorsi citati da Schofield, si tratta di elementi che diventano disponibili nelle fasi avanzate del gioco e "alcuni di essi sono dannatamente divertenti", ha spiegato il game director, che però non ha alcuna intenzione di dirci dove si trovino.

Insomma, l'elemento esplorativo sarà ben presente in The Callisto Protocol e gli autori del gioco hanno intenzione di premiare gli utenti che dedicheranno tempo a questo aspetto dell'esperienza, conducendoli appunto all'interno di nuovi percorsi.

Schofield ha infine aggiunto di sperare che queste aggiunge incoraggeranno il confronto fra i giocatori che prenderanno strade differenti per completare la campagna.