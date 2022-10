Babylon's Fall: PlatinumGames è dispiaciuta per il fallimento ma continuerà con i GaaS

Per la prima volta in maniera ufficiale, PlatiumGames ha commentato l'ingloriosa fine di Babylon's Fall riferendo di essere "profondamente dispiaciuta" per il fallimento del gioco ma anche che i piani sui giochi live service continueranno.

La storia la conosciamo: partito come progetto estremamente interessante, Babylon's Fall ha avuto un'evoluzione piuttosto inaspettata quando si è svelato essere un action multiplayer live service, cosa che ha reso (anche ingiustamente) subito sospettosi utenti e stampa.

Il problema è che il gioco poi non si è rivelato proprio all'altezza delle aspettative, punito oltremodo dagli utenti con una scarsissima attività online, tanto da rendere praticamente il gioco morto nel giro di qualche mese, nonostante i programmi a lungo termine che erano stati elaborati da Square Enix e PlatinumGames al riguardo.

"Siamo profondamente dispiaciuti per l'insoddisfazione che abbiamo causato nella base di fan", ha affermato il CEO di PlatinumGames, Atsushi Inaba.

Tuttavia, questo non segna la fine dei programmi del team per quanto riguarda i giochi live service: "Abbiamo imparato molto da questa esperienza e non ha cambiato i nostri piani futuri per quanto riguarda i giochi live service. Si tratta di una tipologia di giochi che vogliamo assolutamente sviluppare e in cui vogliamo investire in futuro", ha riferito Inaba.

Nonostante il dispiacere per la brutta fine di Babylon's Fall, dunque, sembra che PlatinumGames abbia comunque intenzione di provare ancora a sviluppare progetti del genere, mentre è in arrivo un altro titolo dal medesimo team ma decisamente più affine alle sue tradizioni, ovvero Bayonetta 3.