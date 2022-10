Steam Deck disponibile senza prenotazione, arriva il dock ufficiale

Steam Deck è ora disponibile per l'acquisto senza prenotazione, con consegna prevista in una o due settimane. Non è tutto: Valve ha anche presentato il dock ufficiale per l'handheld, anch'esso disponibile adesso.

A pochi giorni dall'annuncio che Steam Deck ha venduto più di un milione di unità, arriva dunque una piacevolissima sorpresa per tutti gli utenti che desideravano comprare la console ma temevano code e tempi di attesa molto lunghi.

Visitando il sito ufficiale di Steam Deck è possibile acquistare subito una delle tre versioni dell'handheld: quella con 64 GB di storage al prezzo di 419€, quella con 256 GB di storage SSD e custodia al prezzo di 549€ oppure quella con 512 GB di storage SSD con display antiriflesso e custodia al prezzo di 679€.

"Siamo lieti di annunciare che con il lotto odierno di e-mail di ordinazione abbiamo completato la nostra coda di prenotazione. Ora Steam Deck è in stock ed è disponibile per l'acquisto!", ha scritto Valve in un post sul sito ufficiale.

"È passato più di un anno da quando Steam Deck fu annunciato per la prima volta. Sin dal primo giorno abbiamo dovuto affrontare diversi problemi di catena di fornitura e carenze di componenti. Mentre il nostro team lavorava alla risoluzione di questi problemi per soddisfare la domanda, abbiamo implementato un sistema di prenotazione. Questo sistema consentiva ai clienti di prenotare un posto in coda senza doversi preoccupare di aggiornare le pagine, combattere contro gli script o scontrarsi con i bot."

"Il team ha lavorato sodo l'anno scorso per risolvere le carenze di materiali e i problemi logistici e, grazie a questi sforzi, ora stiamo fabbricando e inviando Steam Deck a una velocità mai raggiunta prima. Nonostante il tasso di prenotazione in continua crescita, siamo riusciti a superare le nostre stime di spedizione e, in data odierna, abbiamo finalmente completato la coda."

"Detto questo, le nostre capacità di produzione, elaborazione dell'ordine e spedizione hanno pur sempre un limite. Se il volume degli ordini per un modello specifico di Steam Deck crescerà più della nostra capacità di spedirlo con puntualità, le stime di consegna si allungheranno e a un certo punto dovremo ripristinare il sistema di prenotazione finché non saremo nuovamente in grado di restare al passo."

"Proprio come prima, il posto in coda dei clienti sarà salvato e verrà inviata un'e-mail non appena l'ordine sarà pronto. Non appena avremo recuperato e soddisfatto tutte le prenotazioni in attesa, torneremo alla modalità di accettazione diretta degli ordini."

"Siamo lieti di aver raggiunto questo importante traguardo e spediremo tutte le unità il più velocemente possibile."

Il dock ufficiale è arrivato!

Dotato di 3 porte USB-A 3.1 Gen1, una porta USB-C per l'alimentazione, DisplayPort, HDMI e una porta Gigabit Ethernet, il dock ha tutta la connettività che ti serve. È il modo migliore per collegare il tuo Steam Deck all'alimentazione, a ben due monitor esterni e a qualsiasi numero di periferiche diverse.

Se non ti interessa avere il dock ufficiale, puoi usare qualsiasi altro dock o hub USB-C. Il lavoro che abbiamo svolto su SteamOS per rendere il dock perfetto per Steam Deck contribuisce a migliorare la compatibilità anche con altri hub e dock di terze parti.

Come per Steam Deck, il dock è soggetto agli stessi limiti della capacità di gestione e spedizione: se il volume degli ordini è molto alto, ripristineremo la modalità di prenotazione finché non riusciremo nuovamente a stare al passo. Siamo lieti di poter finalmente mettere il dock nelle mani dei clienti. Grazie per la pazienza!