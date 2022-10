Shadow Warrior 3 e TMNT: Shredder's Revenge classificati per PS5 e Xbox Series X|S

Shadow Warrior 3 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge sono stati classificati per PS5 e Xbox Series X|S in Germania, il che significa che un annuncio ufficiale di queste versioni è probabilmente in arrivo.

Nella recensione di Shadow Warrior 3 abbiamo sottolineato i pregi ma anche i difetti dello sparatutto firmato Flying Wild Hog, che rinuncia alle sperimentazioni del secondo capitolo per puntare su di una formula piuttosto tradizionale.

Nella recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge abbiamo invece applaudito il lavoro svolto da Tribute Games per dar vita a un nuovo picchiaduro a scorrimento dedicato alle Tartarughe Ninja.

Il probabile approdo sulle piattaforme di nuova generazione consentirà a entrambi i titoli di esprimersi al meglio dal punto di vista tecnico, in particolare Shadow Warrior 3 che potrà godere di un frame rate a 60 fps anche su console.

Resta da capire in che modo le edizioni in questione verranno distribuite, se ci sarà una politica di upgrade gratuiti o qualcosa di diverso.