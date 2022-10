Redfall uscirà a marzo 2023, secondo un presunto insider

Redfall non ha ancora una data d'uscita ufficiale dopo il suo famoso rinvio arrivato insieme a quello di Starfield, ma secondo un presunto insider la sua data d'uscita sarebbe prevista per la fine di marzo 2023.

Difficile verificare l'informazione in questione: a riportarlo è l'account Twitter Okami, che riporta come non meglio specificate "fonti" abbiano riferito che Redfall è previsto arrivare alla fine di marzo 2023, ma ovviamente non è possibile prendere la cosa come un'informazione verosimile o meno.



Alcuni dettagli interessanti potrebbero essere dati dal fatto che Tom Henderson e Dusk Golem sembra avessero posto il proprio "like" sul tweet in questione, anche se la cosa resta decisamente vaga. In precedenza, lo stesso account Twitter aveva svelato con notevole precisione l'esistenza di un reboot di Saints Row prima che questo venisse effettivamente annunciato, dunque ci potrebbero essere delle basi per dire che questo Okami ha dei collegamenti nell'industria, ma prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio.

Se davvero il nuovo gioco Arkane dovesse arrivare per marzo, ovviamente, dovrebbero emergere novità nel prossimo periodo e forse ai The Game Awards 2022 potrebbe essere un'occasione ideale. Redfall al momento è atteso per il 2023 senza ancora una data precisa, siamo tornati a vederlo con un lungo video di approfondimento al Quakecon 2022 e abbiamo saputo che avrà la mappa più grande di tutti i giochi Arkane.