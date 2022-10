Humankind gratis questo weekend per celebrare l'annuncio del DLC Together We Rule

Amplitude Games ha annunciato oggi per Humankind il prossimo arrivo del DLC "Together We Rule", che ha una data d'uscita fissata per il 9 novembre 2022, e per l'occasione può essere scaricato e giocato gratis per un fine settimana.

Sarà dunque possibile effettuare il download gratuito di Humankind e utilizzarlo liberamente dal 6 al 10 ottobre 2022 su Steam, con il gioco inserito anche all'interno del nuovo Sega Megamix Sale, ovvero l'iniziativa di saldi tutti dedicati al publisher nipponico e ai suoi team di sviluppo.

Together We Rule sarà dunque disponibile dal 9 novembre e si tratta di un'espansione particolarmente incentrata sulla diplomazia internazionale che introduce il "Congress of Humankind", una nuova organizzazione oltre a ambasciate, agenti e nuove attività diplomatiche ad arricchire la componente politica dello strategico in questione. In termini di contenuti, sono in arrivo anche 6 nuove culture (Sumeri, Cinesi Han, Bulgari, Svizzeri, Scozzesi e Singapore), con altrettante meraviglie, nuovi eventi narrativi e musiche.

Contemporaneamente al DLC, verrà rilasciato anche un update gratuito chiamato "Metternich", che introdurrà nuove meccaniche stealth e un rinnovamento generale alle popolazioni indipendenti, consentendo anche rinforzi esterni durante le battaglie, oltre a miglioramenti in termini di interfaccia utente e performance di gioco.

Ricordiamo peraltro che Humankind arriverà il 4 novembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S e One e sarà incluso nel Game Pass.