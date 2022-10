Horizon Forbidden West, aperti i preorder per la colonna sonora su CD e vinile

Sony ha aperto i preorder per l'acquisto della colonna sonora di Horizon Forbidden West, disponibile in versione fisica su CD o vinile per la gioia di appassionati e collezionisti.

In attesa di notizie in merito ai rumor sul remake o la remaster di Horizon Zero Dawn per PS5, i fan della serie targata Guerrilla Games potranno rilassarsi con una raccolta che comprende nella sua versione più completa oltre 130 brani, e che sarà disponibile in autunno.

"Una raccolta completa di oltre 130 brani sarà disponibile su CD questo autunno, con altre due edizioni in arrivo per gli amanti del vinile, al prezzo di 51€. La Essential Collection, che include i temi e le tracce più memorabili del viaggio di Aloy verso occidente, è disponibile al prezzo di 40,99€", si legge sul PlayStation Blog.

"La Deluxe Edition, uno splendido set di 6 vinili che rievoca musicalmente l'immensità dell'Ovest Proibito - dalla serenità corale di Cantopuro al ritmo concitato delle battaglie contro gli Spaccaonde e non solo - è una vera chicca per appassionati e collezionisti, al prezzo di 183€. Entrambe queste edizioni su vinile saranno disponibili nella primavera 2023."

Horizon Forbidden West, la colonna sonora su CD

Prenota la colonna sonora su CD.

Horizon Forbidden West, la colonna sonora su vinile

Prenota la colonna sonora su vinile in versione essenziale.

Horizon Forbidden West, la colonna sonora su vinile in versione deluxe

Prenota la colonna sonora su vinile in versione deluxe.

"Per festeggiare questo grande annuncio, vorrei mettere in evidenza un brano della colonna sonora a cui siamo molto affezionati, essendo stato scritto da una delle nostre progettiste audio, Lovisa Bergdahl", ha scritto inoltre l'audio director Bastian Seelbach.

"In origine 'Nella piena' non era stato pensato per il sequel, ma ascoltando la demo di Lovisa abbiamo capito che sarebbe stato perfetto per l'apertura del gioco! Insieme a un nostro compositore, Oleksa Lozowchuk, Lovisa ha poi co-prodotto il brano che ora accompagna la sequenza d'apertura in cui Aloy galoppa verso l'ovest (cantato da Ariana Gillis). La versione originale di Lovisa può essere ascoltata dopo aver completato il gioco, durante i riconoscimenti finali."

"Siamo incredibilmente onorati ed emozionati per il debutto del nostro primissimo video musicale di 'Nella piena' nella versione di Lovisa! Nel video, Lovisa ci fa ascoltare il suo capolavoro mentre scorrono immagini di Aloy e del mondo di Horizon."