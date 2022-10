Horizon Zero Dawn: remake o remaster per PS5 in sviluppo, c'è anche un gioco multigiocatore, report

Secondo un report di MP1ST corroborato da VGC, Sony Interactive Entertaiment starebbe lavorando a un remake o remaster di Horizon Zero Dawn, il primo capitolo della serie Horizon di Guerrilla Games. Il gioco sarebbe previsto per PS5. Inoltre, ci sarebbe un altro gioco - multigiocatore per la precisione - in sviluppo.

La fonte di MP1ST non precisa se Horizon Zero Dawn per PS5 sarà ricreato completamente, ovvero se sarà un vero remake, oppure se sarà più una sorta di remaster di alto livello. Viene però precisato che il gioco userà un sistema di illumianzione migliorato, texture di qualità superiori, migliori animazioni e nuovi modelli poligonali che possano pareggiare la qualità di Horizon Forbidden West, ovvero il seguito pubblicato su PS4 e PS5.

Viene poi detto che ci sarà un grande focus sull'introduzione di varie opzioni di accessibilità, parimenti a quanto fatto con Forbidden West. Ci saranno anche diverse modalità grafiche, come è tipico per i giochi PS5 che permettono di dare priorità alla risoluzione o alle prestazioni. Per quanto riguarda il gameplay, il remake/remaster di Horizon Zero Dawn dovrebbe proporre i piccoli miglioramenti introdotti con il seguito. Non è stato precisato se ci saranno elementi come l'alascudo che permette di planare: pare però improbabile visto che si tratta di un elemento narrativamente introdotto solo nel seguito e soprattutto un potenziale problema in termini di design.

Aloy in Horizon Zero Dawn

Si parla poi di un gioco multigiocatore ambientato nel mondo di gioco di Horizon. Sarebbe previsto sia per PS5 che per PC. Il gioco dovrebbe permettere di personalizzare il proprio personaggio sulla base delle varie tribù apparse nel gioco. Non è però dato sapere se sarà un gioco cooperativo o un gioco PvP.

Ricordiamo infine che è in sviluppo un gioco per PS VR2: Horizon Call of the Mountain. Inoltre, i fan credono che sia in arrivo un DLC o espansione per Forbidden West in quanto l'attore di Sylas sta registrando nuovi dialoghi.