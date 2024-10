Horizon Zero Dawn rimosso dai territori che non possono accedere a PSN, pur non richiedendolo espressamente

Sony continua ad avere delle politiche strane riguardo al mondo PC. L'ultima decisione relativa a Horizon Zero Dawn, Remastered e non , è di quelle che rischiano di fare discutere, quantomeno lì dove è stata applicata. Cosa è successo? Semplice. Il gioco non è più in vendita su Steam ed Epic Games Store nei territori dove non è possibile creare un account PSN , pur non avendo l'originale come requisito l'account stesso. Non solo, perché nel frattempo proprio il gioco originale è stato rimosso da questi stessi territori, pur essendo in vendita sin dal lancio.

Pasticcio Sony

Considerate che il gioco originale esiste ancora nei negozi indicati, ossia è comprabile in bundle con l'aggiornamento alla versione rimasterizzata. Semplicemente non è più acquistabile in circa 170 territori e chi lo possiede non può avere l'aggiornamento alla versione di ultima generazione.

Va detto inoltre che tra questi territori ce ne sono anche alcuni in cui PlayStation vende ufficialmente i suoi prodotti ma che, per via delle leggi locali, non consentono la diffusione di PSN.

Attualmente, chi in questi territori volesse acquistare Horizon Zero Dawn, potrebbe farlo solo su GOG, dove non è stato rimosso dalla vendita. Quindi niente Steam o Epic Games Store.

Insomma, siamo di fronte a un mezzo pasticcio che coinvolge comunque milioni di persone. Sony di suo sembra essere interessatissima a diffondere il più possibile PSN, ma a scapito di quelli che non possono registrarsi, pur magari volendolo fare.

Per il resto vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn Remastered sarà disponibile su PC e PlayStation 5 a partire dal 31 ottobre 2024.