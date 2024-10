I voti delle recensioni di Silent Hill 2 remake parlano di un grandissimo gioco, con poche voci fuori dal coro

Sono ora online le recensioni internazionali di Silent Hill 2 per PS5 e PC , il remake del gioco originariamente pubblicato su PlayStation 2. L'avventura horror ha convinto la stampa? Vediamo subito alcuni dei voti disponibili al momento in rete:

Le opinioni della stampa su Silent Hill 2

Come potete leggere nella nostra recensione di Silent Hill 2, l'opera di Bloober Team è "riuscita a confezionare un'opera fedele all'originale, lavorando per espansione e stratificazione, proponendo una visione moderna del mito che sa guardare alle stesse fonti d'ispirazione che vent'anni fa guidarono il Team Silent."

Leggendo invece l'opinione della stampa estera, possiamo vedere che una delle opinioni più severe viene da GamesRadar+, che scrive "Silent Hill 2 è un gioco horror atmosferico e gratificante, all'altezza dei remake di Resident Evil per la reinvenzione di un classico. Sebbene la sua rigorosa aderenza al passato possa sembrare a volte un po' limitata e vi siano di conseguenza delle mancanze, il gioco riproduce bene l'atmosfera dell'originale. Nonostante una serie di problemi minori, qualsiasi negatività deriva più dalla convinzione che il nuovo remake di Silent Hill 2 avrebbe potuto essere migliore, piuttosto che essere effettivamente negativo. In definitiva, l'intero progetto è riuscito a far sentire la serie significativa e rilevante come non accadeva da anni."

IGN Giappone, che ha assegnato il voto massimo, afferma invece: "Questo remake rispetta al massimo l'originale e porta con successo nell'era moderna una storia classica che descrive la debolezza umana. Inoltre, riporta il divertimento del classico survival horror con un sistema di combattimento che vi lascia con i nervi tesi. È un capolavoro che dovrebbe servire da punto di riferimento per i futuri capitoli della serie Silent Hill."