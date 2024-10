Dragon's Dogma 2 si aggiorna e risolve alcuni fastidiosi bug su PS5, PC e Xbox Series X|S

Capcom ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Dragon's Dogma 2, il suo gioco di ruolo d'azione a mondo aperto. Non si tratta di una patch enorme in quanto si occupa semplicemente di rimuovere qualche bug, ma si tratta di problemi noiosi che finalmente sono stati eliminati.

Precisamente, si tratta dell'update 2.020 ed è valido per PlayStation 5, Xbox Series X | S e PC (Steam) ovvero tutte le versioni del gioco di Capcom.